Tennis : Federer rend un vibrant hommage à Tsonga après sa retraite !

Publié le 24 mai 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 mai 2022 à 21h39

S’étant incliné face à Casper Ruud au premier tour de Roland-Garros (6-7, 7-6, 6-2, 7-6), Jo-Wilfried a mis un terme à sa carrière ce mardi. Le Français a donc reçu une très grande vague d’hommages. Même Roger Federer a tenu à dire tout le bien qu’il pensait du joueur de 37 ans.

Ce mardi, Jo-Wilfried Tsonga a participé à son dernier match de sa carrière. Le Français avait prévu de prendre sa retraite après Roland-Garros. Et le joueur de 37 ans s’est incliné dès le premier tour face à Casper Ruud (6-7, 7-6, 6-2, 7-6). Jo-Wilfried Tsonga a livré une très belle bataille pour sa dernière apparition sur les courts en tant que joueur professionnel. La carrière du Français s’achève donc d’une plutôt belle manière, lui qui a régulièrement été embêté par les blessures ces dernières années. Alors que Jo-Wilfried Tsonga est désormais à la retraite, Roger Federer a tenu à lui rendre hommage.

«Tu vas nous manquer sur le circuit»

« Salut Jo, je voulais te féliciter. Tu as eu une carrière énorme. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer contre toi, à perdre contre toi. On a vécu quelques belles batailles toutes ces années. Tu vas nous manquer sur le circuit. Je te souhaite tout le meilleur pour l’avenir avec ta famille. J’espère que tu profites de ce moment à Paris. A bientôt, Jo‐Wil’, prend soin de toi » a déclaré Roger Federer dans une vidéo de Roland-Garros, dont les propos ont été rapportés par We Love Tennis .