Tennis

Tennis : La grande émotion de Tsonga avant son ultime Roland-Garros !

Publié le 21 mai 2022 à 16h35 par Amadou Diawara

En lice pour Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga va mettre un terme à sa carrière à l'issue du Grand Chelem français. Avant son entrée en lice face à Casper Ruud, le Manceau a fait passer un message très fort.

Alors qu'il a soufflé ses 37 bougies, Jo-Wilfried Tsonga s'apprête à disputer son tout dernier tournoi. Et comme un symbole, le Manceau va en finir à Roland-Garros. Opposé à Casper Ruud pour son entrée en lice dans le Grand Chelem français, Jo-Wilfried Tsonga s'est livré sur son ressenti dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Je me sens à la fois soulagé de savoir que c'est le dernier, et très excité»

« Que ressentez au moment d'entamer votre dernier Roland-Garros ? Je me sens à la fois soulagé de savoir que c'est le dernier, parce que j'ai quand même mon esprit et mon corps qui me disent que c'est l'heure d'arrêter, et à la fois très excité. J'ai toujours adoré jouer ici, à Roland. Cela a toujours été un moment très important dans ma carrière. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller sur le court. Je vais rencontrer un joueur (Casper Ruud, 8e mondial) qui est très bon, qui est très consistant. Je sais que ce sera un match dur. Je suis heureux de pouvoir vivre ça et quoi qu'il arrive, ce sera une fête pour moi », a confié Jo-Wilfried Tsonga.