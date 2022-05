Tennis

Tennis : La grosse annonce de Rafael Nadal sur le sacre du Real Madrid !

Publié le 30 mai 2022 à 13h35 par Amadou Diawara

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal a eu la chance d'assister au 14ème sacre de son club de coeur en Ligue des Champions au stade de France. Interrogé sur la performance de son équipe, le Majorquin - qui va affronter Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros ce mardi - s'est totalement enflammé.

En lice pour Roland-Garros, Rafael Nadal redoutait de ne pas pouvoir assister à la finale de la Ligue des Champions au stade de France. Mais finalement, le Majorquin a pu être présent et voir son club de coeur, le Real Madrid, battre Liverpool (1-0) et remporter une nouvelle Coupe aux Grandes Oreilles . Dans des propos rapportés par L'Equipe , Rafael Nadal a fait part de son immense bonheur d'avoir vu le Real Madrid gagner la 14ème Ligue des Champions de son histoire depuis le stade de France.

«Je me sens super chanceux d'avoir pu profiter d'une finale comme celle-ci»

« J'ai apprécié le fait d'avoir pu assister à ma première finale de Ligue des champions de ma vie, et que mon équipe ait gagné. C'était donc une nuit heureuse, sans aucun doute. Même si ça a été difficile d'y arriver, honnêtement. Mais j'ai apprécié. C'est l'un des titres les plus fous en termes de parcours pour une équipe en Ligue des champions. La façon dont ils ont obtenu ce titre est, je pense, inoubliable, parce que chaque match du Real Madrid a été quelque chose de spécial. Des come-backs, des moments très difficiles, et même hier (samedi), (Thibaut) Courtois a été incroyable. Et je n'ai pas pu voir la célébration, parce que malheureusement, avec la demi-heure de retard, j'ai pensé que c'était le bon moment pour aller me coucher après la fin du match. Donc malheureusement je n'ai pas pu [rester] pour la célébration, mais je me sens super chanceux d'avoir pu profiter d'une finale comme celle-ci, donc je remercie simplement le Real Madrid et l'UEFA de nous avoir invités, moi et ma famille », s'est enflammé Rafael Nadal, qui doit maintenant se concentrer pleinement sur le choc de ce mardi face à Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros.