Tennis : Rafael Nadal s’enflamme pour sa victoire à Roland-Garros !

Tennis

Ce vendredi, à Roland-Garros, Rafael Nadal s’est débarrassé de Botic van de Zandschulp en 3 sets. Au sortir de cette victoire, l’Espagnol était plutôt satisfait.

Le parcours sans faute continue pour Rafael Nadal à Roland-Garros. Ce vendredi, l’Espagnol a validé son ticket pour les huitièmes de finale en s’imposant Botic van de Zandschulp. Après 3 matchs, Nadal n’a d’ailleurs toujours pas perdu le moindre set. Mais au prochain tour, c’est un adversaire d’une autre envergure qui va se présenter en la personne de Félix Roger-Aliassime. En attendant ce grand rendez-vous, Rafael Nadal a surtout savouré le succès acquis ce vendredi sur la terre battue de Roland-Garros.

« C’était un plaisir de jouer sur le Suzanne-Lenglen devant un tel public. Botic a très bien joué. Je suis heureux d’avoir terminé en trois sets. Je pense que c’était mon meilleur match du tournoi jusqu’à présent. Ma 301ème victoire en Grand Chelem ? Quand vous atteignez de tels nombres, ça montre deux choses. La première, c’est que vous êtes vieux. La seconde, c’est que j’ai eu une carrière exceptionnelle », a confié Rafael Nadal, rapporté par Eurosport .

Business as usual 💼@RafaelNadal defeats Botic Van De Zandschulp 6-3, 6-2, 6-4 to reach the fourth round at #RolandGarros for the 17th time. pic.twitter.com/WL0vnf4LTo