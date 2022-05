Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal annonce la couleur avant son prochain rendez-vous !

Publié le 27 mai 2022 à 11h35 par Amadou Diawara

Après avoir écarté Corentin Moutet, Rafael Nadal va devoir faire face à Botic van de Zandschulp ce vendredi après-midi. A quelques heures de ce grand-rendez, le Majorquin a affiché sa méfiance vis-à-vis du Néerlandais.

Sans problèmes, Rafael Nadal s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros. En effet, l'empereur de la Porte d'Auteuil s'est défait de Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2), puis de Corentin Moutet (6-3, 6-1, 6-4) en trois petits sets ces derniers jours. Et pour valider son ticket pour le quatrième tour de Roland-Garros, Rafael Nadal doit maintenant se défaire de Botic van de Zandschulp ce vendredi après-midi. Un adversaire que l'ancien numéro un mondial ne compte pas prendre à la légère.

«Ce match va me permettre de savoir à quel niveau je suis»

« Il a joué à un haut niveau toute l’année, il a une frappe de balle très propre et des coups très puissants. Je pense que ce match va me permettre de savoir à quel niveau je suis, car il est déjà un grand rival » , a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis . Reste à savoir si Botic van de Zandschulp donnera bien du fil à retordre au Majorquin.