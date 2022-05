Tennis

Tennis : Malgré sa blessure, Nadal n’est pas inquiet pour Roland-Garros !

Publié le 23 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

Si la préparation de Rafael Nadal pour Roland-Garros a été gâchée par une blessure, celui-ci préfère ne plus y penser, et reste concentré sur la suite de son tournoi.

Rafael Nadal n’a pas pu préparer Roland-Garros aussi bien qu’il l’aurait espéré. En effet, si le joueur de 35 ans est tombé face à un Carlos Alcaraz en pleine bourre lors des quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, celui-ci s’est malheureusement incliné dès les 8èmes de finale du tournoi de Rome. S’il avait pourtant bien négocié le 1er set face à Denis Shapovalov, le Majorquin a ensuite été gêné par son pied, et n’a pas su conserver son avance. Malgré tout, alors que son état physique inquiétait en vue des Internationaux de France, le numéro 5 mondial a livré une belle copie pour son entrée en lice face à Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2), et relativise au sujet de sa faible préparation.

« Il faut accepter la situation telle qu’elle est aujourd’hui »

En conférence de presse, Rafael Nadal est revenu sur sa préparation tronquée avant Roland-Garros. Toutefois, malgré sa blessure au pied, le Majorquin ne semble pas inquiet. « Bien sûr que quand on gagne à Monte‐Carlo, à Madrid et à Rome, on a confiance en soi, c’est plus facile. Plus on engrange de victoires, plus on a confiance en soi, et l’adversaire le ressent également. Mais les choses sont différentes. Je ne m’attendais pas non plus à gagner 15 Monte‐Carlo et 15 Rome. C’est la situation aujourd’hui. J’ai contracté une blessure : ce qui est passé est passé. Nous sommes maintenant à Roland‐Garros, et je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas quel serait mon niveau de confiance si je n’avais pas été blessé, mais je n’aime pas le mot ‘si’, donc je ne vais pas tergiverser. Il faut accepter la situation telle qu’elle est aujourd’hui et puis, déployer tous les efforts à l’entraînement, au jour le jour, pour s’améliorer. Et on verra bien ce qui se passera ! » a confié le numéro 5 mondial, selon des propos relayés pas We Love Tennis .