Tennis - Roland-Garros : Le message fort de Rafael Nadal sur son état physique !

Publié le 26 mai 2022 à 11h35 par Bernard Colas

Vainqueur de Corentin Moutet (6-3, 6-1, 6-4) mercredi soir, Rafael Nadal s’est prononcé sur son état physique après la rencontre.

Débuts tranquilles pour Rafael Nadal. Après avoir dominé facilement Jordan Thompson (6-2, 6-2, 6-2) au premier tour, l’Espagnol a enchaîné ce mercredi face au Français Corentin Moutet (6-3, 6-1, 6-4) qui n’a rien pu faire. Malgré les doutes sur son physique avant le début du tournoi, Rafael Nadal parvient à s’illustrer du côté de la Porte d’Auteuil et refuse de penser à ses problèmes, afin de se concentrer sur ce Roland-Garros.

« Si je m'inquiète de ma santé tous les jours, je ne pourrais pas aller très loin dans le tournoi »