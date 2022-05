Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic, Nadal... Alcaraz lance un énorme avertissement.

Publié le 28 mai 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2022 à 10h39

Vainqueur de l’Américain, Sébastian Korda lors des 16es de finale de Roland-Garros, le jeune prodige, Carlos Alcaraz, s’est confié sur ses ambitions et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol vise haut…

19 ans et déjà un grand ! Le jeune Espagnol, Carlos Alcaraz, vient d’atteindre les 8es de finale de Roland-Garros en sortant Sébastian Corda en trois sets. Si tout se passe bien, le jeune prodige du tennis pourrait bien croiser Novak Djokovic ou Rafael Nadal, dès les demi-finales du grand Chelem Français. Mais pour y parvenir, l’Espagnol devra d’abord faire tomber Karen Khachanov, puis potentiellement le N°3 mondial, Alexander Zverev.

«Si je veux vraiment exaucer un souhait, ce serait d'être n°1 mondial»