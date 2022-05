Tennis

Tennis : Tsitsipas rend un bel hommage à Zverev !

Publié le 14 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Opposé à Alexander Zverev pour la 12ème fois de sa carrière, Stefanos Tsitsipas a triomphé de l’Allemand, face à qui il veut toujours donner le meilleur de lui-même.

Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev ont l’habitude de se retrouver face à face. En effet, depuis le mois d’août 2018, les deux hommes se sont affrontés à 12 reprises. Durant leur opposition en demi-finale du Masters 1000 de Rome ce samedi, c’est finalement le Grec qui l’a emporté en trois sets (4-6, 6-3, 6-3). Une victoire qui porte le bilan du joueur de 23 ans à 8 victoires pour 4 défaites face à l’Allemand, un adversaire qui le pousse à donner son maximum.

« J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a accompli »