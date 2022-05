Tennis

Tennis - Roland-Garros : Ce gros coup de gueule sur la diffusion du choc entre Nadal et Djokovic !

Publié le 31 mai 2022 à 15h35 par La rédaction

Un accord a été trouvé entre l'organisation de Roland-Garros et les diffuseurs de télévision pour retransmettre l'affiche des quarts de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui se déroulera ce mercredi soir, sur le court Philippe-Chatrier. Le match devrait commencer vers 20h45 et sera accessible exclusivement et gratuitement sur la plateforme de Streaming Amazon Prime vidéo. Une décision qui n’a absolument pas plu à Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

Le suspense était de mise pour la diffusion des matchs de ce mardi. Ainsi, les rencontres des deux premiers quarts de finale du tournoi masculin devaient se jouer séparément, l’un commence vers 16h20 et l’autre doit se jouer sur le créneau de nuit. C’est donc le choc tant attendu entre Rafael Nadal, joueur le plus titré à Roland-Garros et Novak Djokovic, tenant du titre, qui se déroulera pendant cette night session. Cette décision n’a pas fait beaucoup d’heureux, puisque, dans un premier temps, l’Espagnol a partagé son mécontentement quant au fait de jouer sur ce créneau, et son entraîneur, Carlos Moya s’est plaint que cette décision ne soit uniquement question d’argent : « Je ne parlerais pas de manque de respect contre Nadal, mais, évidemment, Rafael a du crédit en ayant gagné 13 fois le tournoi, et s’il a une requête, on devrait l’écouter. Nadal fait partie de l’histoire de Roland‐Garros. Personne n’est plus grand que Roland‐Garros, personne n’est plus grand que les Grands Chelems, mais, à la fin, c’est une question de business et nous le comprenons. » Dans un second temps, cette décision empêche la diffusion du match sur les chaînes françaises nationales, profitant à la plateforme de streaming, Amazon Prime Video , ce qui a amené la présidente de France Télévisions à pousser également son coup de gueule.

«Cette décision me choque»