Tennis : Nadal, Djokovic, Alcaraz… John McEnroe donne son favori pour Roland-Garros !

Publié le 31 mai 2022 à 13h35 par Bernard Colas

C’est en nocturne que vont s’affronter Rafael Nadal et Novak Djokovic ce mardi en quart de finale de Roland-Garros. Des conditions qui placent le Serbe comme le grand favori. Aux yeux de John McEnroe, le numéro 1 mondial est bien parti pour remporter le tournoi parisien, mais la légende du tennis ne fait pas une croix sur l’Espagnol.

Roland-Garros va être le théâtre d’une 59e confrontation entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ce mardi, mais cette fois-ci, c’est en night session que vont se retrouver les deux légendes du tennis. Un élément qui change la donne et qui n'avantage pas l’Espagnol, faisant déjà l’objet de nombreux doutes en raison de son physique. Ainsi, Novak Djokovic est donné favori pour ce choc, même si certains observateurs assurent que Rafael Nadal peut créer la surprise, avec l’ambition d’aller décrocher un 14e sacre à Roland-Garros. « C'est un garçon qui a tellement de ressources et qui a réussi à se sortir de tellement de situations difficiles par le passé qu'il ne faut jamais l'enlever de l'équation. Sur le papier, on pourrait penser que jouer de nuit avantage un peu moins Nadal. Mais je me souviens de la fois où il a battu Novak avec des nouvelles balles, en indoor, sous les projecteurs, il l'a battu alors que c'étaient des choses tout à fait nouvelles pour lui », estime notamment Guy Forget dans des propos relayés par L’Équipe . De son côté, John McEnroe estime dans un entretien accordé à Marca que Djokovic reste le favori pour la victoire finale, même si l’Espagnol aura un coup à faire ce mardi soir.

« Djokovic est un peu plus favori que les autres »