Tennis - Roland-Garros : Après sa victoire contre Medvedev, Marin Cilic ne veut pas s'arrêter là !

Publié le 31 mai 2022 à 11h35 par La rédaction

Tombeur du Russe, numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, le Croate Marin Cilic a décroché sa place pour les quarts de finale de Roland-Garros, lundi dernier. Il affrontera un second joueur russe en la personne d'Andrey Rublev, sur le court Philippe-Chatrier, mercredi prochain. À 33 ans, le Croate a expliqué qu’il était loin d’avoir terminé sa carrière.

Lundi dernier, Daniil Medvedev (2e) et Marin Cilic (23e), s’affrontaient sur le court central. Et le moins, que l’on puisse dire, c’est que leur duel sur terre battue n’a pas été d’un grand suspense. Vaincu en un peu plus de 1h30 de jeu, le Russe n'a pas fait long feu face au Croate de 33 ans, s’inclinant lourdement par 3 sets à 0 (6-2, 6-3, 6-2). Un terrible résultat pour le numéro 2 mondial, qui pourrait notamment s’expliquer par son manque de temps de jeu et d’entraînement sur terre battue. En effet, il n'avait disputé qu'un match à Genève en mai, perdant contre le Français Richard Gasquet avant d'arriver dans le grand chelem parisien. Ce manque de temps de jeu peut également s’expliquer par l’opération d’une « hernie », en avril, qui a grandement diminué le n°2, remettant même en doute sa participation à Roland-Garros. Enfin, ce n’est un secret pour personne, mais le Russe n’excelle pas vraiment sur terre battue. Il s'agit d’ailleurs de la surface où il affiche le moins de bons résultats depuis le début de sa carrière, et ses propos tenus après sa défaite contre Aslan Karatsev à Rome (6-2, 6-4) l'an dernier, le confirme : « Comment ne pas m’énerver contre cette surface ? Vous aimez, vous, être dans la saleté comme un chien ? Je ne juge pas ». Des éléments qui pourraient donc avoir été décisif dans la débâcle du Russe. Portée par un très bon service, la tête de série numéro 20 a fait preuve d'une grande maitrise face à un adversaire complètement à la ramasse. Marin Cilic défiera donc Andrey Rublev pour une place dans en demi finale du prestigieux tournoi français.

👏 No.20 @cilic_marin reached his first #RolandGarros quarter-final since 2018 after beating Daniil Medvedev in straight sets: — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

« Je suis là pour longtemps ».