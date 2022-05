Tennis

Tennis - Roland Garros : Djokovic-Nadal, le duel est lancé !

Publié le 31 mai 2022 à 8h35 par Dan Marciano

Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s'affronter dès les quarts de finale à Roland-Garros cette année. Ce choc aura lieu mardi soir et sera diffusé gratuitement pour satisfaire l'ensemble des fans. Quelques heures avant cette rencontre, les deux joueurs se sont prononcés sur cet affrontement, le 59ème entre les deux hommes.

Rafael Nadal - Novak Djokovic, acte 59. Les deux hommes vont s'affronter dès les quarts de finale cette année à Roland-Garros, leur dixième affrontement à la Porte d'Auteuil. Sur le sol parisien, l'Espagnol mène 7-2, mais la dernière rencontre avait été remportée par le Serbe. C'était l'année dernière en demi-finale (3/6 6/3 7/6 6/2). Numéro un mondial, Djokovic semble bien plus en forme que Nadal, diminué par des douleurs au pied. Mais à Roland-Garros, il est toujours difficile de battre le natif de Manacor, treize fois vainqueur de ce Grand Chelem. Les deux stars espéraient disputer leur match en journée, mais la direction en a décidé autrement en raison notamment de son accord avec Prime Vidéo . Ce choc aura finalement lieu en night-session, mais sera diffusé gratuitement sur la plateforme. Une manière de satisfaire les fans des deux joueurs, très nombreux. Après leur victoire en huitième de finale, Nadal et Djokovic se sont prononcés sur ce match.

« Je vais me concentrer sur ce que je dois faire et je crois en mes chances »

Après sa victoire facile sur Diego Schwartzman, Novak Djokovic arrive en très grand forme. « Je suis content de ne pas avoir passé trop de temps sur le court moi-même jusqu'en quarts de finale, sachant que jouer (Rafael Nadal) à Roland-Garros est toujours une bataille physique, sans compter le reste. C'est un énorme défi et probablement le plus grand que l'on puisse avoir ici à Roland Garros. J'aime mes sensations et la façon dont j'ai frappé la balle. Je vais me concentrer sur ce que je dois faire et je crois en mes chances » a-t-il confié en conférence de presse dimanche dernier, lançant les hostilités.

« On verra bien »