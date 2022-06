Tennis

Tennis - Roland Garros : Avenir, blessure… L’annonce troublante de Rafael Nadal !

Publié le 1 juin 2022 à 13h35 par La rédaction

Tombeur du Serbe Novak Djokovic par 3 sets à 1 dans la soirée de mardi dernier. Le tennisman le plus titré de Roland-Garros, Rafael Nadal, s’est évidemment confié sur sa victoire, mais a également insisté sur son état de santé ainsi que son avenir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Espagnol ne se montre pas très rassurant…

Au terme d’un match totalement maîtrisé, l’Espagnol Rafael Nadal a une nouvelle fois vaincu son rival de toujours, le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial et tenant du titre. Le match, très controversé, car se déroulant durant la session de nuit, s’est achevé au bout d’un peu plus de 4 heures de jeu, et le court Philippe-Chatrier a vu l’Espagnol s’imposer 3 sets à 1 (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). Après le match, son adversaire du soir déclarait : « Il a montré pourquoi il est un grand champion. Il mérite cette victoire, sans aucun doute ». Une performance qui a été confirmée par l’Espagnol, qualifiant sa nuit d’inoubliable : « Le public a été incroyable, comme depuis le début du tournoi. Je crois qu'ils savent que je ne vais pas être là encore très longtemps. La sensation de jouer ici, l'endroit le plus important de ma carrière… Le soutien du public, c'est très difficile à décrire. Je ne peux pas remercier assez tout le monde. Merci à tous. Ça fait partie de ces nuits inoubliables. C'était une nuit très intense. C'est pour ces moments que je joue encore, mais ce n'est qu'un quart de finale, je n'ai rien gagné. Je me suis simplement donné l'opportunité de revenir sur le court dans deux jours. Être de retour en demi-finales à Roland-Garros signifie beaucoup ».

Un avenir flou