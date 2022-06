Tennis

Tennis : Cilic, Swiatek... Le programme du jour à Roland-Garros !

Publié le 1 juin 2022 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 1 juin 2022 à 9h39

Les quarts de finale de Roland-Garros s’achèvent ce mercredi. Le nom de différents demi-finalistes de l’édition 2022 seront donc connus dans les prochaines heures. Au programme, un duel 100% russe chez les femmes ouvre la journée, qui se terminera par un match entre Casper Ruud et Holger Rune, en passant par le match de la N°1 mondiale, Iga Swiatek, on vous dit tout…

Objectif qualification en demi-finale pour les différents acteurs de ce mercredi ! Ainsi, pas moins de quatre matches seront à suivre sur les cours de Roland-Garros, au fur et à mesure de la journée. On entame donc ces quarts de finale par les dames, dès midi sur le Court Philippe-Chatrier, dans un duel opposant deux compatriotes, Veronika Kudermetova (29e) et Daria Kasatkina (20e). Un matche qui s’annonce extrêmement serré entre les deux Russes de 25 ans. La première, tombeuse de Madison Keys (1-6, 6-3, 6-1) en un peu plus de 2h40, aura fort à faire face à la seconde, qui, quant à elle, affiche le parcours le plus dominant de tous les quarts de finalistes, ne perdant que 14 jeux au total, et jamais plus de trois par set. Une heure et demie plus tard, c’est le duel le plus attendu chez les dames qui se déroulera, puisque Iga Swiatek, numéro 1 mondial à 21 ans seulement, ira défier Jessica Pegula (11eme). Swiatek s'est fait une grosse frayeur contre Zheng Qinwen lors du dernier tour. La Polonaise a, en effet, perdu une première manche longue de 82 minutes, après avoir mené le set et le tiebreak 5-2 et gâché cinq balles de set. Finalement, la tête de série n°1 l'a emporté en trois manches (6-7, 6-0, 6-2), alors que sa rivale chinoise était diminuée par une blessure à la cuisse. Jessica Pégula, quant à elle, est en quête de victoire en quart de finale de Grand Chelem puisqu’elle a échoué à deux reprises lors de ce tour à Melbourne, battue par Jennifer Brady en 2021 puis par la future lauréate Ashleigh Barty cette année.

Rune, la surprise des quarts de finales