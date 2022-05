Tennis

Tennis: Palmarès, retraite... Gilles Simon se lâche sur sa carrière !

Publié le 31 mai 2022 à 18h35 par Dan Marciano

Ancien numéro six mondial, Gilles Simon rangera, définitivement, les raquettes à la fin de cette saison. Eliminé au troisième tour de Roland-Garros cette année, le joueur français a fait le bilan de sa longue carrière. Il évoque son palmarès, son état d'esprit, mais aussi ses envies pour la fin de sa carrière.

Après Jo-Wilfried Tsonga, un autre membre des « nouveaux mousquetaires » va tirer sa révérence. Agé de 37 ans et redescendu au delà de la 100ème place mondiale, Gilles Simon va se retirer des courts de tennis à la fin de cette saison. Mais avant de ranger définitivement les raquettes, le Niçois s'est donné un dernier grand plaisir à Roland-Garros. Pour sa dernière apparition à Porte d'Auteuil, Simon a fait honneur à son invitation en accédant au troisième tour, battant notamment lors de son entrée en lice l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (18ème mondiale) dans un court Simone Mathieu surchauffé. Le Français espérait atteindre la deuxième semaine et ainsi, égaler son meilleur résultat à Paris, mais le Croate Marin Cilic était bien trop fort. A l'issue de cette rencontre, la Fédération avait décidé d'organiser une cérémonie pour saluer la carrière de Gilou , l'un des plus beaux palmarès du tennis français. 6ème mondial à son meilleur, Simon a remporté quatorze titres sur le circuit ATP, mais aussi la Coupe Davis en 2017 avec ses amis de l'équipe de France.





« J’ai fait ce que j’ai pu »