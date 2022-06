Tennis

Tennis : Après son échec à Roland-Garros, Alcaraz prend déjà un grand rendez-vous !

Publié le 1 juin 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz est arrivé à Roland-Garros avec l’étiquette d’un des favoris. Impressionnant depuis le début de l’année, l’Espagnol était très attendu sur la terre battue parisienne. Malheureusement, le parcours Porte d’Auteuil s’est stoppé ce mardi en quart de finale face à Alexander Zverev. Toutefois, malgré cet échec à Roland-Garros, il entend déjà très vite rebondir.

Un Espagnol peut en cacher un autre ! Pour ce Roland-Garros, Rafael Nadal était forcément très attendu. D’ailleurs, le maitre des lieux, déjà vainqueur à 13 reprises à Porte d’Auteuil, répond présent, ayant réussi à se débarrasser de Novak Djokovic au terme d’un match exceptionnel pour se hisser dans le dernier carré. Au prochain tour, il retrouvera Alexander Zverev et non Carlos Alcaraz, que tout le monde attendait pour ce Roland-Garros. En effet, l’Espagnol avait presque volé la vedette à son compatriote pour ce Grand Chelem sur terre battue. Il faut dire que depuis le début de l’année, Alcaraz est la nouvelle coqueluche du tennis mondial. A seulement 19 ans, l’Espagnol impressionne et un avenir radieux lui est déjà promis. Malheureusement, Carlos Alcaraz devra donc encore patienter s’il veut remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Ce mercredi, le numéro 6 mondial a ainsi chuté face à Alexander Zverev, 3ème au classement ATP, au terme d’un match qui s’est disputé en 4 sets et dans lequel l’Allemand est tout simplement au-dessus. Un échec qui n’affecte toutefois pas le principal intéressé, qui a fait part de ses grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

ZVEREV SORT ALCARAZ 😤🇩🇪Victoire 6-4 6-4 4-6 7-6(7) pour une deuxième demi-finale de suite à #RolandGarros pic.twitter.com/rON5C0d6P8 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

« Je ne suis pas loin de gagner un Grand Chelem »