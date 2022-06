Tennis

Tennis : Le dernier Roland-Garros pour Rafael Nadal ? Il répond !

Publié le 2 juin 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Actuellement qualifié dans le dernier carré de Roland-Garros face à Alexander Zverev, Rafael Nadal est idéalement positionné pour remporter une 14ème fois le Grand Chelem parisien. Le dernier pour l’Espagnol ? En effet, dernièrement, Rafael Nadal avait un froid concernant son avenir à Roland-Garros. Suite à ses propos, il a tenu à mettre les choses au point.

Reverra-t-on Rafael Nadal à Roland-Garros lors des prochaines éditions ? Sur la terre battue, l’Espagnol est chez lui. Déjà vainqueur à 13 reprises Porte d’Auteuil, Nadal est aujourd’hui toujours en course pour un 14ème sacre. Il est d’ailleurs le grand favori pour cette édition de Roland-Garros bien que pour cela il devra se débarrasser d’Alexander Zverev et de Marin Cilic ou Casper Ruud en cas de finale. Mais plane toujours l’ombre de la blessure au-dessus de Nadal. A tout moment, sa douleur au pied peut se réveiller pour le joueur de 35 ans. De quoi d’ailleurs jeter un froid sur la suite de sa carrière. Et ce n’est autre que Rafael Nadal qui avait instillé le doute, qui avait expliqué après son succès face à Novak Djokovic que ce Roland-Garros pourrait être son dernier. « Je suis très clair là-dessus. Je suis suffisamment âgé pour ne pas cacher des choses, ou dire des choses que je ne pense pas. Je ne sais pas ce qu'il peut se passer. On a fait en sorte que je sois en mesure de jouer ici, mais derrière, on ne sait pas. J'ai ce que j'ai au pied. Si on ne trouve pas de solutions, ça deviendra extrêmement difficile. Je profite de chaque jour que je passe ici », avait assuré le Majorquin, inquiétant ainsi toute la planète tennis.

« Je pense pouvoir revenir »