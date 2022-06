Tennis

Tennis : Après son succès contre Djokovic à Roland-Garros, Nadal se prononce sur le Big 3 !

Publié le 1 juin 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Ce mardi, Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont à nouveau livré un duel exceptionnel que seuls eux ont le secret. Après une rencontre pleine de suspense, c’est l’Espagnol qui s’est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros après une folle remontée dans le dernier set. Le joueur de bientôt de 36 ans a donc l’opportunité de prendre le large au nombre de titres du Grand Chelem par rapport au reste du Big 3. Mais Rafael Nadal avoue que cela lui importe peu.

Pour le compte des quarts de finale de Roland-Garros ce mardi soir, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tout donné. Les deux joueurs n’ont rien voulu lâcher sur le court Philippe Chatrier, à un tel point que la rencontre a dépassé la barre des 4 heures. Mais finalement, c’est Rafael Nadal qui s’est imposé pour se qualifier pour les demi-finales (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) et affrontera donc Alexander Zverev pour une place en finale ce vendredi, l’Allemand ayant remporté son match face à Carlos Alcaraz plus tôt dans la journée de mardi. Pourtant dominé par Novak Djokovic dans le dernier set, Rafa n’a pas abdiqué et a rattrapé son retard sur le Serbe pour que la partie se départage sur un tie-break. Rafael Nadal aura donc l’opportunité de creuser un peu plus l’écart avec Nole et Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem, alors qu’il compte déjà un sacre d’avance grâce à sa victoire à l’Open d’Australie. Toutefois, le joueur de bientôt 36 ans estime que ce record ne reflète en rien le niveau de ses deux rivaux. Rafael Nadal pense d’ailleurs qu’il n’y a pas vraiment d’écart entre lui, Novak Djokovic et Roger Federer.

Tennis - Roland Garros : Avenir, blessure… L’annonce troublante de Rafael Nadal ! https://t.co/1UMYW749ug pic.twitter.com/6v8GCBNRjl — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

« Djokovic, Federer et moi avons quasiment le même niveau »