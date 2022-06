Tennis

Tennis : Le clan Nadal annonce la couleur avant la finale de Roland-Garros !

Publié le 4 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur d’Alexander Zverev en demi-finale suite à l’abandon de l’Allemand, Rafael Nadal s’en est plutôt bien sorti vu la physionomie de la partie. Ce dimanche, l’Espagnol affrontera Casper Ruud en finale. Avant ce duel au sommet, Carlos Moya, entraîneur du joueur le plus titré en Grand Chelem, s’est confié sur les clés de cette rencontre.

Le temps passe, les joueurs aussi, mais les choses ne changent pas vraiment. Pour la 14ème fois de sa carrière, Rafael Nadal s’est hissé en finale de Roland-Garros. Opposé à Alexander Zverev en demi-finale, l’Espagnol semblait dans le dur physiquement mais il n’a jamais craqué. Malgré quatre balles de set pour l’Allemand, Nadal a inversé la tendance pour rafler la première manche. En difficulté dans le second set, Nadal a finalement profité de la grosse blessure d’Alexander Zverev pour se hisser en finale. Avant d’affronter Casper Ruud ce dimanche, le Majorquin a été très clair sur son état physique. Quand on lui a demandé s’il préférait perdre la finale et avoir un nouveau pied qui ne le fait pas souffrir ou l’inverse, Rafael Nadal n’a pas hésité : « Perdre la finale, sans aucun doute. Un pied tout neuf me permettrait d’être plus heureux dans ma vie quotidienne. Gagner, c’est agréable et ça te remplit d’adrénaline, mais c’est momentané. La vie continue, et c’est beaucoup plus important que n’importe quel titre. Après la carrière que j’ai eue… Bien sûr j’ai toujours fait le maximum d’efforts pour me donner les meilleures chances possibles, quelle que soit ma condition physique, mais j’ai la vie devant moi et j’aimerais bien pouvoir aller jouer avec mes amis à l’avenir. Mon bonheur passe avant n’importe quel titre. Un pied neuf, ne pas avoir la douleur que j’ai au quotidien, ça me changerait la vie ».

La défense et ce passing MONSTRUEUX de Rafael Nadal pour rester en vie dans le tie-break et l'emporter ensuite face à Zverev 🤯🤯🔥#RolandGarrospic.twitter.com/kNuRxvTZgZ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 3, 2022

« Chaque match que Rafa gagne ici est une transformation en un nouveau joueur »