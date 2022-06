Tennis

Tennis - Roland-Garros : Après avoir interrompu le match Ruud-Cilic, la militante s’explique !

Publié le 4 juin 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Ce samedi, Casper Ruud s’est imposé face à Marin Cilic, validant ainsi son ticket pour la finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal. Une rencontre qui a toutefois dû être interrompue après qu’une militante écologiste soit entrée sur le court pour faire passer son message. Et suite à son action, celle-ci s’est d’ailleurs expliquée.

Les demi-finales du tableau masculin de Roland-Garros ont donc livré leur verdict et c’est donc Rafael Nadal qui s’est imposé face à Alexander Zverev, tandis que Casper Ruud a lui pris le meilleur sur Marin Cilic. Deux rencontres qui ont d’ailleurs été marqué par des images très fortes. Tout d’abord, lors du match opposé Nadal et Zverev, on retiendra surtout les cris de douleurs de l’Allemand. Sur un appui, le numéro 3 mondial s’est durement tordu la cheville. De quoi l’empêcher de continuer. Ainsi, Alexander Zverev a dans un premier temps quitté le court Philippe Chatrier en fauteuil roulant avant de revenir avec des béquilles pour acter son forfait. Pas de blessé en revanche entre Ruud et Cilic, mais la rencontre a tout de même dû être interrompue. La raison ? Une action d’une militante écologiste. En effet, cette dernière a pénétré sur le terrain avant de au filet par le cou. A genou, elle avait un message à faire passer concernant le dérèglement climatique. Sur le t-shirt de cette militante de Dernière Révolution, on pouvait ainsi lire : « We have 1028 days left », soit « Nous avons encore 1028 jours ».

« Nous devons tirer la sonnette d’alarme »