Tennis

Tennis : Avant la finale de Roland-Garros, Casper Ruud prévient Nadal !

Publié le 4 juin 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, la finale de Roland-Garros dans le tableau masculin opposera donc Rafael Nadal à Casper Ruud. Déjà titré 13 fois à Porte d’Auteuil, l’Espagnol tentera d’aller décrocher une 14ème titre. Mais face à lui, il y aura donc le Norvégien. Un énorme défi pour le Norvégien, 8ème joueur mondial. Mais Ruud est prêt à pour le relever.

On connait donc désormais la finale de Roland-Garros chez les hommes. Celle-ci verra ainsi Rafael Nadal être opposé à Casper Ruud. Face à Alexander Zverev en demi-finale, l’Espagnol était engagé dans un énorme duel face à l’Allemand. Après avoir remporté le 1er set au tie break, Nadal devait en jouer un nouveau au deuxième. Finalement, le 13ème fois vainqueur de Roland-Garros n’a pas eu besoin de forcer plus puisque Zverev s’est sérieusement blessé à la cheville sur un point et a ainsi dû abandonner. Rafael Nadal a ainsi patienté pour connaitre son adversaire pour la finale. Et dans l’autre demi-finale qui opposaient Casper Ruud à Marin Cilic, c’est donc le Norvégien qui est sorti vainqueur au terme d’un combat remporté en 4 sets (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). A 23 ans, Casper Ruud va donc disputer la finale de Roland-Garros, ce qui est d’ailleurs son meilleur résultat en Grand Chelem, lui qui n’avait jamais été plus loin qu’un huitième de finale en Australie. Rendez-vous maintenant ce dimanche à 15 heurs sur le court Philippe Chatrier pour cette finale tant attendue de Roland-Garros.

✨ First-ever Grand Slam final ✨Man of the day, @CasperRuud98 🇳🇴 pic.twitter.com/aKSM64PSAk — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022

« D'habitude, on regarde ces matches à la télé »