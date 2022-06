Tennis

Tennis : L’incroyable vœu de Nadal avant la finale de Roland-Garros !

Publié le 3 juin 2022 à 23h35 par Axel Cornic

Avec le forfait de Alexander Zverev ce vendredi, Rafael Nadal s’est automatiquement qualifié pour la quatorzième finale de Roland-Garros de sa carrière. Pourtant, l’Espagnol semble beaucoup plus inquiété par son état physique, lui qui doit composer avec une blessure chronique au pied.

Au tour précédent les amateurs de tennis ont assisté à l’une des plus belles rencontres de l’année, avec le quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. C’est ce dernier qui s’est imposé (6-2, 4-6,-2, 7-6), mais à quel prix ? Dès mercredi et sa sortie du court, l’Espagnol a semblé souffrir le martyr à cause d’une blessure récurrente au pied, qu’il ne peut pas vraiment soigner. Sa présence ce vendredi a même été remise en doute, puisque certains assuraient que Nadal allait être contrait de déclarer forfait face à Alexander Zverev, en demi-finale de Roland-Garros. C’est pourtant le contraire qui s’est passé ! L’Allemand s’est malheureusement blessé à une cheville lors d’une mauvaise réception et la rencontre a ainsi été stoppée au deuxième set, avec la victoire de Nadal. « Ce n'est pas facile de parler de ce qui vient de se passer. J'espère surtout que ce ne sera pas trop grave pour lui. J'espère que ce sera l'entorse ''normale'' et qu'il n'a rien de cassé » a confié l’Espagnol dès la fin de la rencontre, face à la sortie sur béquilles de son adversaire du jour. « Il a commencé de façon exceptionnelle. Je sais ce que ça représente pour lui de se battre pour son premier titre du Grand Chelem. On est collègues, on s'est entraîné ensemble très souvent... Pour moi, c'est un rêve d'être à nouveau en finale de Roland-Garros mais bien sûr, ce n'est pas de cette façon que j'aurais voulu y parvenir. Je suis tellement désolé pour lui ». Pas sûr toutefois que Nadal aurait tout donné pour être présent dimanche prochain, sur cette quatorzième finale de Roland-Garros de sa carrière.





Tennis - Roland-Garros : Le terrible aveu de Nadal après la blessure de Zverev... https://t.co/a6uKdK4OOp pic.twitter.com/FBt2MQ0i79 — le10sport (@le10sport) June 3, 2022

« Je préfère perdre la finale et avoir un nouveau pied »