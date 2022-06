Tennis

Tennis - Roland-Garros : Coup dur pour Zverev, qui révèle sa blessure après son forfait contre Nadal !

Publié le 4 juin 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2022 à 18h38

Vendredi, Alexander Zverev (3e) affrontait le joueur le plus titré de Roland-Garros, Rafael Nadal, dans le dernier carré du Grand Chelem français. Malheureusement, le duel entre les deux hommes a rapidement viré au cauchemar pour l’Allemand, qui s’est brutalement blessé à la cheville lors du second set. Contraint à l’abandon, le joueur a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux...

Fin de tournoi tragique pour Alexander Zverev. Le numéro 3 mondial a, en effet, été contraint d’abandonner en demi finale contre Rafael Nadal. Après un premier set d’anthologie remporté par l’Espagnol (7-6), le second set s’est transformé en enfer pour Zverev qui a vu sa cheville tourner lors d’une mauvaise glissade. Résultat, Roland-Garros prenait fin prématurément pour le joueur et Rafael Nadal s’envolait vers une 14e finale sur la terre battue parisienne. « Ça a l'air d'être une blessure très sérieuse, mais les médecins sont encore en train de l'analyser », a réagi depuis l'Allemand. Son adversaire du jour, Rafael Nadal, a également regretté l'issue tragique de ce choc : « Malchance. Je ne pense pas qu'il y ait un sujet ici. Le court n'est pas en mauvais état. Je ne crois pas qu'il se soit tordu la cheville à cause du court. C'était un accident. Cela arrive sur toutes les surfaces. C'est très dur, je suis très triste pour lui. Il jouait un tournoi incroyable, je sais combien il se bat pour gagner un Grand Chelem. Il n'a vraiment pas eu de chance, mais je suis sûr qu'à l'avenir, il va en gagner, et pas un, mais beaucoup plus. » L’Espagnol ira défier, dimanche, Casper Ruud (8e) pour espérer décrocher un historique 14e sacre à Roland-Garros.

👀 Voici, en un coup d'œil, l'essentiel de ce qui s'est passé ce vendredi 3 juin à Roland-Garros ! Le "récap" du jour 👉https://t.co/EIZs7uJFt6#RolandGarros pic.twitter.com/eT1URZvxZy — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2022

Une déchirure des ligaments pour Zverev