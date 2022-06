Tennis

Tennis - Roland Garros : L'énorme aveu du clan Nadal avant la finale face à Ruud !

Publié le 4 juin 2022 à 16h35 par Dan Marciano

Oncle de Rafael Nadal, Toni n'a pas tari d'éloges à l'égard de son adversaire Casper Ruud, qui s'entraîne au sein de l'académie fondée par le joueur espagnol. Pour l'actuel entraîneur de Felix Auger-Aliassime, le Norvégien ne cesse de progresser et pourrait bien poser des soucis au natif de Manacor lors de la finale de Roland-Garros.

L'affiche de la finale chez les hommes est connue. Titré à treize reprises à Roland-Garros, Rafael Nadal a profité de l'abandon d'Alexander Zverev pour atteindre la finale. Ce dimanche, le joueur espagnol affrontera Casper Ruud, numéro 8 à l'ATP et très à l'aise sur terre battue. Ce vendredi, le Norvégien a vaincu en quatre sets Marin Cilic (3/6 6/4 6/2 6/2) pour se qualifier pour sa première finale en Grand Chelem. Agé de 23 ans et très doué chez les juniors, Ruud ne cesse de progresser. Vainqueur de huit titres sur le circuit ATP, il est le joueur qui compte le plus de matches remportés sur terre-battue depuis 2020, bien mieux que Rafael Nadal. Mais à Paris, le natif de Manacor est chez lui. Après avoir battu Novak Djokovic en quart de finale, le joueur de 36 ans fera office de favori dans cette rencontre, malgré des douleurs constantes au pied. « Je préfère perdre la finale et avoir un nouveau pied, qui me permette d'être plus heureux dans ma vie de tous les jours » a lâché Nadal ce vendredi. Les deux joueurs ne se sont encore jamais rencontrés sur le circuit, mais ils se connaissent très bien.





¡Tendremos final de #RolandGarros entre @RafaelNadal y @CasperRuud98!



Toni Nadal, Director de la #RafaNadalAcademy by Movistar, valora este momento tan especial ☺️ pic.twitter.com/Tn8uVMpQF2 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 4, 2022

« Si Rafael doit perdre, c'est mieux que ce soit face à Casper »