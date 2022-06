Tennis

Tennis : Wimbledon, US Open... Une décision radicale de Nadal après Roland-Garros ?

Publié le 2 juin 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros après son très grand match face à Novak Djokovic, Rafael Nadal va devoir faire face à Alexander Zverev s’il veut rejoindre la finale et pourquoi pas ajouter un nouveau sacre à son palmarès. Toutefois, le Grand Chelem de Paris pourrait bien être le dernier tournoi de l’Espagnol avant un bon moment.

Il ne fait aucun doute que Roland-Garros est l’un des tournois les plus importants aux yeux de Rafael Nadal. L’Espagnol s’est bâti une sacrée réputation sur la terre battue de Paris, où il a été sacré à 13 reprises. Sa blessure au pied et son retour sur les courts début mai n’ont d’ailleurs pas l’air de le freiner actuellement, le joueur de bientôt 36 ans éclaboussant encore les terrains de la capitale de tout son talent. Rafa l’a une nouvelle fois montré ce mardi lors de sa victoire face à Novak Djokovic après un match plein de suspense (6-4, 4-6, 6-2, 7-6). Rafael Nadal s’est qualifié pour sa quinzième demi-finale de Roland-Garros en 18 participations et disputera une place en finale contre Alexander Zverev ce vendredi après-midi sur le court Philippe Chatrier. Mais après le Grand Chelem de Paris, l’Espagnol n’aurait rien prévu pour le moment.

Nadal compte faire l'impasse sur Wimbledon

« Je ne sais pas ce qui se passera après ce tournoi. Je n'ai pas besoin de cacher quoi que ce soit à mon âge. J'ai ce que j'ai dans le pied et, si nous ne trouvons pas de solution, c'est difficile pour moi. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de solution. Jouer en demi-finale me donne beaucoup d'énergie et nous verrons comment cela se passe ici » a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par MARCA . Le média espagnol précise que l’Espagnol ne prêterait pas grande importance à ce qui se passera après Roland-Garros pour le moment. Le joueur de 35 ans aurait prévu de faire l’impasse sur Wimbledon - qui se déroulera du 27 juin au 10 juillet dans la foulée de Roland-Garros - afin de reposer son pied et éviter une nouvelle blessure. Manquer le Grand Chelem de Londres n’aura pas un gros impact sur sa position au classement ATP étant donné qu’aucun point ne saura accordé pour faire face à l’exclusion des joueurs russes et biélorusses.

