Tennis

La mise au point du clan Alcaraz sur les comparaisons avec Nadal

Publié le 11 juin 2022 à 7h35 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2022 à 7h55

A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz est la sensation de ce début d’année. En effet, ce dernier joue son meilleur tennis, et a déjà remporté quatre tournois. Toutefois, alors que les comparaisons avec Rafael Nadal sont nombreuses, beaucoup préfèrent laisser le prodige en dehors de cela, et le laisser vivre sa propre carrière, sans être dans l’ombre de la légende. Un point de vue que partage son grand-père, pour qui personne n’arrivera à reproduire ce qu’a fait Rafael Nadal lors de sa carrière.

Carlos Alcaraz connait une progression fulgurante. En effet, ce dernier évolue à un excellent niveau depuis le début de l’année 2022, et s’impose déjà comme l’un des meilleurs joueurs du monde. L’Espagnol a déjà été sacré à quatre tournois depuis février, à l’ATP 500 de Rio de Janeiro, au Masters 1000 de Miami, à l’ATP 500 de Barcelone, ainsi qu’au Masters 1000 de Madrid. Des prouesses qui l’ont fait grimper à la septième place du classement mondial. Cependant, de nombreuses comparaisons visent régulièrement le natif d’El Palmar. En raison de sa précocité, ainsi que de son origine espagnole, Carlos Alcaraz est surnommé le nouveau Rafael Nadal, qui se trouve être son idole. Une situation que l’homme aux 22 titres du Grand Chelem souhaitait calmer : « Laissons-le profiter de sa carrière. J’ai profité de ma carrière et maintenant, c’est son moment de gérer sa propre carrière, de la façon qu’il veut » . Un avis que partage également le grand-père du prodige, pour qui personne n’arrivera à égaler le roi de la terre battue.

«Je ne pense pas que Carlos Alcaraz parviendra à faire autant que Rafael Nadal»