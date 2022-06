Tennis

Tennis : Le médecin de Nadal sort du silence sur sa blessure au pied !

Publié le 9 juin 2022 à 7h35 par Dan Marciano

Médecin de Rafael Nadal depuis une dizaine d'années, Angel Ruiz‐Cotorro s'est prononcé sur l'état physique de Rafael Nadal, aperçu ce mercredi en béquilles après avoir subi un premier traitement pour son pied gauche. Souffrant du syndrome de Müller-Weiss, le vainqueur du dernier Roland-Garros espère que ce nouveau traitement lui permettra de poursuivre sa saison et sa carrière.

Le quatorzième titre à Roland-Garros était certainement le plus difficile à obtenir pour Rafael Nadal. Depuis plusieurs mois, le joueur espagnol est diminué par une blessure au pied gauche. A tel point qu'il envisage sérieusement de se retirer des courts de tennis si les douleurs ne s'estompent pas dans les prochaines semaines. « Je n'ai pas voulu parler de mon pied pendant le tournoi par respect pour mes adversaires. J'ai joué sans sensation dans le pied gauche qui a été endormi pendant deux semaines. Il fallait bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible. C'est pour ça que j'ai été capable de jouer. Je vais continuer à travailler pour trouver une solution » avait confié le natif de Manacor après sa victoire à Paris. Rentré en Espagne, Rafael Nadal a rencontré ses médecins à Barcelone pour débuter un nouveau traitement « par radiofréquence pulsée sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée ».





Rafa Nadal con muletas vuelve a casa tras visitarse con el doctor Cotorro. Solo dos días después de ganar su 14o Roland Garros. Sobre las sensaciones, “no tengo sensaciones”, responde entre risas ⁦@JugoneslaSexta⁩ ⁦@elchiringuitotv⁩ pic.twitter.com/K0KdC5RUGC — Marc Fuster (@mfuster) June 7, 2022

Le médecin de Rafael Nadal se prononce sur son état

Médecin de Rafael Nadal, Angel Ruiz-Cotorro est revenu sur le mal qui ronge Rafael Nadal, à savoir le syndrome de Müller-Weiss. « Il s’agit d’une anomalie ou d’une dysplasie du scaphoïde qui survient dans l’enfance et dont on souffre à l’âge adulte. Nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition pour prolonger sa carrière. Ce syndrome touche principalement un des os situés au milieu du pied, entre l’astragale et les os cunéiformes, qui, après avoir été soumis à des contraintes importantes, perd sa vascularisation et se nécrose. Chez les personnes qui exercent une forte pression sur leurs pieds, comme c’est le cas de Nadal, l’os peut finir par se désintégrer, s’aplatir ou même se fragmenter et évoluer vers l’arthrose avec une réduction de la voûte plantaire » a-t-il confié lors d'un entretien accordé à la Cadena Ser.

« Il s’agit d’un cas unique au monde »