Tennis

Tennis : Murray affiche une certitude après le sacre de Nadal à Roland-Garros !

Publié le 7 juin 2022 à 22h35 par Dan Marciano

Vainqueur de son match à Stuttgart ce mardi, Andy Murray a commenté la victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros. Pour le joueur britannique, le record établi par l'Espagnol à Paris, 14 victoires, ne sera pas battu de sitôt. Pressenti pour prendre sa succession au sommet du classement ATP, Carlos Alcaraz devra remporter le tournoi chaque année pour espérer atteindre cette marque.

Roland-Garros restera le jardin de Rafael Nadal. En grande difficulté ces dernières semaines et à bout de force en raison de douleurs persistantes au pied gauche, le joueur espagnol a trouvé les ressources nécessaires pour remporter le Grand Chelem français, son quatorzième titre à Paris et peut-être le plus difficile à obtenir. Vainqueur de Casper Ruud en trois sets en finale (6/3 6/3 6/0), le natif de Manacor a souffert le martyr tout au long de la quinzaine. Atteint du syndrome de Müller-Weiss, l'ancien numéro un mondial a dû se faire infiltrer avant chaque match pour éviter de trop souffrir sur le court. « Ça fait mal, oui, mais quand tu le fais avant un match, que tu es concentré, que tu sais que c'est nécessaire pour pouvoir jouer, tu ne le considères pas de la même façon. Avant d'entrer en piste, mentalement, tu as bien plus de force, avec l'adrénaline et l'énergie, et puis, tu sais qu'il n'y a aucune autre option » a-t-il déclaré lors d'un long entretien accordé à L'Equipe . Ce mardi, Rafael Nadal a retrouvé ses médecins à Barcelone pour essayer un nouveau traitement et repousser l'opération. Il s'agit « d'injections à fréquence pulsatile » qui pourraient l'aider à réduire la sensation dans son pied.

Tennis : Nadal rend un hommage assez spécial après sa victoire à Roland-Garros ! https://t.co/Ye24WjSaj9 pic.twitter.com/Q0q0TgtxDE — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

« Gagner 14 tournois du Grand Chelem sur le même site, c’est incroyable »