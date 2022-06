Tennis

Tennis : L'énorme sortie du clan Nadal sur son avenir !

Publié le 6 juin 2022 à 19h35 par Dan Marciano

Titré pour la quatorzième fois à Roland-Garros ce dimanche, Rafael Nadal est resté évasif sur la suite de sa carrière. Souffrant depuis plusieurs mois du pied gauche, le joueur espagnol ne sait pas s'il pourra continuer avec cette douleur. Mais selon son oncle, cette victoire à Paris pourrait lui redonner de la motivation pour repousser l'heure de la retraite.

Il y a quelques décennies, il était difficile d'imaginer un joueur battre le record de victoires de Björn Borg à Roland-Garros (six titres entre 1974 et 1981 pour le Suédois). Mais c'était avant l'arrivée de Rafael Nadal. Le joueur espagnol a battu tous les records enregistrés par le Suédois à Porte d'Auteuil, portant son nombre de victoire à quatorze. Le dernier obtenu ce dimanche suite à un match plutôt aisé face au Norvégien Casper Ruud (6/3 6/3 6/0). Mais pour remporter ce 22ème titre du Grand Chelem, le natif de Manacor a dû serrer les dents tout au long de la quinzaine. Souffrant depuis plusieurs mois du pied gauche, Rafael Nadal est diminué et se pose des questions sur la suite de sa carrière. A 36 ans, il ne ferme pas la porte à un départ à la retraite, notamment si les douleurs persistent. « Après le match contre Moutet au deuxième tour, je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher pour vous dire la vérité. Pendant ces deux semaines, j’ai joué avec le pied endormi, on m’a bloqué les nerfs pour que le pied soit insensible. C’est pour cela que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière, il faut trouver une solution. Je ne sais pas ce qu’il va se passer, donc cette victoire signifie énormément pour moi, elle veut dire beaucoup » a déclaré le lauréat de cette édition 2022 au micro de France TV ce dimanche après la remise du trophée.

« Le fait de gagner lui donne encore une motivation supplémentaire pour continuer »