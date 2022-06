Tennis

Tennis - Roland-Garros : Rafael Nadal en remet une couche sur son avenir !

Publié le 5 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

Inarrêtable, Rafael Nadal vient de porter son t14e Roland-Garros à 36 ans. Un moment historique pour l'Espagnol, qui a dû faire face à d'énormes problèmes avec son pied pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Lors de la conférence de presse suivant son titre, il s'est d'ailleurs longuement exprimé au sujet de son avenir et surtout sur un possible traitement.

Impressionnant ! Rafael Nadal remporte son 22e Grand Chelem ce dimanche, son 14e à Roland-Garros. En finale, l’Espagnol a facilement défait du Norvégien Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Sans égal sur terre battue, Rafael Nadal rentre de plus en plus dans l’histoire du tournoi français et surtout, dans l’histoire du tennis mondial. Rien n’a été facile pourtant, puisqu’il traîne depuis pas mal de temps une blessure chronique au pied, qui n’a apparemment aucun véritable remède et qui semble véritablement lui pourrir la vie, sur les courts de tennis comme dans sa vie de tous les jours. Ainsi, après sa victoire de ce dimanche tout le monde était suspendu à ses lèvres, craignant une possible retraite forcée. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer à l’avenir mais je vais continuer à me battre, je vais essayer de continuer… » a lâché Nadal, arrachant un ouf de soulagement au public présent à Roland-Garros. Pourtant, il faudra un jour ou l’autre trouver une solution pour son pied, s’il souhaite véritablement continuer à évoluer au plus haut niveau.

« On verra si je serais présent sur les prochains majors ».