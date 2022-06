Tennis

Tennis - Roland-Garros : Nadal, finale… Les vérités du clan Ruud !

Publié le 5 juin 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

A 23 ans, Casper Ruud va disputer ce dimanche la finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, qui au passage est son idole. Le défi est immense pour le Norvégien de 23 ans. Et avant ce grand-rendez-vous, Christian Ruud, père et entraîneur du 8ème joueur mondial, a annoncé la couleur.

Pas forcément attendu à ce niveau-là de la compétition, Casper Ruud va bel et bien jouer ce dimanche la finale de Roland-Garros. A 23 ans, le Norvégien n’avait jamais atteint un tel stade en Grand Chelem. Mais pour croire à une victoire, il va falloir très bien jouer puisque face à lui, ce n’est autre que Rafael Nadal, déjà vainqueur à 13 reprises de Roland-Garros. Laissé tranquille par ses douleurs au pied jusqu'à présent, l'Espagnol a encore une fois impressionné toute le monde lors de ces Internationaux de France, comme lors du choc face à Novak Djokovic. Le 8ème joueur mondial va donc devoir se démener pour croire à la victoire. Et à quelques heures de ce rendez-vous, Christian Ruud, père et entraîneur de Casper, s’est confié à L’Equipe , avouant tout d’abord : « Que représente cette finale pour Casper et moi ? Hou la la ! Ça représente beaucoup ! C'est pour ça qu'on s'entraîne si dur. Casper a grandi en regardant à la télé Rafa gagner le French Open à de si nombreuses reprises. Pour dire que c'est très spécial. Et c'était aussi l'un de ses rêves de jouer au moins une fois contre lui avant la fin de sa carrière ».

« Il veut gagner, c'est pour ça qu'il s’entraîne »