Tennis - Roland-Garros : La grande dernière de Rafael Nadal contre Casper Ruud ?

Publié le 5 juin 2022 à 7h35 par Bernard Colas

Pour la 14e fois de sa carrière, Rafael Nadal entrera ce dimanche sur le court Philippe-Chatrier afin de disputer la finale de Roland-Garros, face à Casper Ruud. Une rencontre qui s’annonce peut-être historique, puisque celle-ci pourrait être la dernière de l’Espagnol sur l’ocre parisien, le numéro 5 mondial ayant lâché plusieurs indices inquiétants sur la suite de sa carrière.

Une fois encore, Rafael Nadal s’illustre sur l’ocre parisien, mais l’Espagnol s’apprête à disputer sa 14e finale à Roland-Garros contre Casper Ruud dans un état préoccupant. Cette année, le physique du Majorquin a effectivement fait autant parler que ses prestations renversantes face à Félix Auger-Aliassime ou encore Novak Djokovic, et il n’a rien fait pour mettre fin aux doutes, en lâchant plusieurs messages énigmatiques. Avant l’ouverture du Grand Chelem, Rafael Nadal faisait preuve de transparence en évoquant les douleurs ressenties à son pied gauche, conséquence du syndrome de Müller-Weiss dont il est atteint, maladie qui se matérialise par la nécrose d'un des os situés dans la partie centrale du pied. « Je joue pour être heureux, mais la douleur vous enlève votre bonheur, et pas seulement pour jouer au tennis mais aussi pour vivre. Mon problème est qu'il y a trop de jours où je suis contraint de vivre avec trop de douleur. J'aime ce que je fais, mais ça entraîne beaucoup de jours où je suis malheureux », regrettait le numéro 5 mondial. Depuis, ce dernier a lâché d’autres indices inquiétants sur la suite de sa carrière, confiant notamment après son combat titanesque contre Novak Djokovic qu’il ne savait pas « ce qui peut arriver après ici. » La question se pose alors, Rafael Nadal s’apprête-t-il à disputer sa dernière rencontre à Roland-Garros ce dimanche, voire son ultime match tout court ?

Zverev, l’ultime choc de Nadal à #RolandGarros ?🎾🇪🇸 Problèmes physiques, vie de famille… Pourquoi la retraite surprise de Rafael #Nadal à #RG2022 prend formeÀ lire sur @Le10Sport📝⬇️https://t.co/DEOnVAZ77n — Bernard Colas (@BernardCls) June 3, 2022

« Mon bonheur passe avant n’importe quel titre »

Vendredi, c’est avec le visage marqué que Rafael Nadal a lutté contre Alexander Zverev pour décrocher son ticket pour la finale. Après avoir miraculeusement arraché le premier set comme il l’avoue lui-même, l’Espagnol était à la peine pour tenter de remporter la deuxième manche, avant de voir l’Allemand déclarer forfait après sa terrible blessure à la cheville droite. « Il a commencé le match d'une façon fulgurante. Et c'est un miracle pour moi, ce premier set. Avec ces conditions, je n'ai pas pu le repousser, et lui, il frappait à chaque fois des balles bien propres, et moi ce que je faisais, c'est que j'étais surtout en mode survie », a-t-il reconnu après la rencontre, heureux malgré tout de cette qualification. Pour autant, l’important est toujours ailleurs pour le Taureau de Manacor. Interrogé par un journaliste sur la possibilité illusoire de faire un choix entre un nouveau sacre à Roland-Garros ou un « tout nouveau pied », le joueur de 36 ans n’a pas hésité : « Perdre la finale, sans aucun doute. Un pied tout neuf me permettrait d’être plus heureux dans ma vie quotidienne. Gagner, c’est agréable et ça te remplit d’adrénaline mais c’est momentané. La vie continue, et c’est beaucoup plus important que n’importe quel titre. Après la carrière que j’ai eue… Bien sûr j’ai toujours fait le maximum d’efforts pour me donner les meilleures chances possible, quelle que soit ma condition physique, mais j’ai la vie devant moi et j’aimerais bien pouvoir aller jouer avec mes amis à l’avenir… Mon bonheur passe avant n’importe quel titre. Un pied neuf, ne pas avoir la douleur que j’ai au quotidien, ça me changerait la vie », a répondu Nadal. La finale de ce dimanche ne sera donc pas à manquer, l’occasion peut-être de voir le Majorquin rentrer un peu plus dans l’histoire en cas de victoire face à Casper Ruud, mais surtout de le voir sortir par la grande porte, avec un 22e titre du Grand Chelem avant une retraite bien méritée en cette année 2022. Un scénario envisageable.

