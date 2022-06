Tennis

Tennis : Nadal au cœur d’un énorme changement à Roland-Garros ?

Publié le 6 juin 2022 à 14h35 par La rédaction

Auteur d’une incroyable campagne, Rafael Nadal a remporté Roland-Garros pour la 14ème fois de sa carrière. Une performance d’autant plus surprenante lorsque l’on sait que la présence de l’Espagnol était encore incertaine une semaine avant le début du tournoi. Face à cette suprématie, certains fans de tennis pensent qu’il faut renommer le court central à son effigie, ce avec quoi Ivan Ljubicic semble d’accord.

Si Rafael Nadal a déjà marqué à jamais le tennis, ce dernier s’est un peu plus inscrit dans l’histoire de ce sport ce dimanche. Grandement gêné par des douleurs au pied depuis le Masters 1000 d’Indian Wells, le Majorquin a fait son retour lors des tournois de Madrid et Rome afin de se préparer en prévision de Roland-Garros. Cependant, en Italie, le joueur de 36 ans a été victime d’une nouvelle blessure, et sa participation aux Internationaux de France était compromise. S’il a finalement pu participer, celui-ci ne faisait pas vraiment parti des favoris, et était régulièrement placé derrière Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz. Cependant, le roi de la terre battue a encore frappé. Au terme d’un parcours compliqué, où il a dû affronter successivement Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Alexander Zverev et Casper Ruud, le numéro 4 mondial a triomphé une nouvelle fois. Opposé au Norvégien en finale, le natif de Manacor s’est facilement imposé en 3 sets (6-3, 6-3, 6-0), portant son total de Grand Chelem à 22, dont 14 en terres parisiennes. Une page entière de l’histoire de ce tournoi, qui mériterait un énorme hommage selon certains.

Not many PLAYED 14 @rolandgarros tournaments. He won it 14 times. There is no word to describe this feat. Don't think good old Phillippe would mind if his court changes the name to Rafael Nadal - statue is not enough — Ivan Ljubicic (@theljubicic) June 5, 2022

Le court Philippe Chatrier renommé en Rafael Nadal ?