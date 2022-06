Tennis

Tennis : Rafael Nadal se livre sur ses douleurs à Roland-Garros !

Publié le 6 juin 2022 à 11h35 par La rédaction

Si Rafael Nadal n’a pas été épargné par la douleur lors des semaines précédant Roland-Garros, celui-ci a tout de même remporté le tournoi, et disait se sentir bien à l’issue de son match face à Corentin Moutet. Cependant, l’Espagnol a tenu à révéler ses véritables sensations après sa victoire contre le Français, et explique qu’il pouvait à peine poser le pied au sol.

Victime de grosses douleurs au pied les semaines avant le lancement de Roland-Garros, Rafael Nadal était loin d’être annoncé comme le favori. Toutefois, le roi de la terre battue a encore frappé en remportant son 14ème titre en terres parisiennes. Une performance qui peut surprendre en raison de l’état physique du Majorquin, mais qui peut s’expliquer par les injections. Suite à sa finale face à Casper Ruud, le joueur de 36 ans a expliqué qu’il a été contraint d’avoir recours à ce procédé afin de ne pas sentir son pied pendant les matchs, et ainsi de pouvoir lutter. Une technique qui lui a visiblement permis de passer deux semaines plutôt tranquilles. En effet, après sa victoire face à Corentin Moutet lors du 2ème tour (6-3, 6-1, 6-4), le numéro 4 mondial avouait se sentir bien, et ne souhaitait pas penser à son pied, afin de se concentrer pleinement sur son tennis, dans des propos relayés par L’Equipe : « Je me sens plutôt bien. Bien sûr, je peux encore m'améliorer. J'ai besoin de le faire si je veux continuer dans le tableau. Comme je l'ai déjà dit, demain et les jours d'après, il faut que je continue à trouver les solutions et que je continue à trouver les sensations qui sont les miennes. Je crois que j'ai déjà assez parlé de ma santé avant le tournoi. Je préfère parler du tennis et on va voir ce qui va se passer du côté physique. Je pense vraiment au tennis maintenant parce que si je m'inquiète de ma santé tous les jours, je ne pourrais pas aller très loin dans le tournoi » . Toutefois, le numéro 4 mondial pourrait bien avoir menti sur son état.

« Je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher »