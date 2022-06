Tennis

Tennis : Après son sacre à Roland-Garros, Nadal lâche une grande annonce sur Wimbledon !

Publié le 6 juin 2022 à 8h35 par Dan Marciano

Vainqueur de son quatorzième titre à Roland-Garros ce dimanche, Rafael Nadal a longuement évoqué sa douleur au pied face aux journalistes. Le joueur espagnol ne sait pas de quoi son avenir sera fait, mais a bien l'intention de participer à Wimbledon en juillet prochain, si son corps lui permet d'enchaîner les tournois.

Et de 14 pour Rafael Nadal ! Le joueur espagnol continue d'écrire, un peu plus, sa légende à Roland-Garros, son jardin depuis 2005. Après des victoires au forceps face à Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic et Alexander Zverev, le joueur espagnol a survolé les débats en finale. Opposé au Norvégien Casper Ruud, le natif de Manacor a très vite pris les devants, ne laissant aucune chance à son jeune adversaire. Résultat, trois sets secs pour Nadal, qui empoche son 22ème titre du Grand Chelem (6/3 6/3 6/0). Le dernier tournoi de sa carrière ? Souffrant de douleurs récurrentes au pied en raison d'une maladie dégénérative, le syndrome de Müller-Weiss, il ne sait pas s'il pourra continuer sa carrière. « Avec les circonstances dans lesquelles je joue, je ne peux pas et je ne veux pas continuer. je vais continuer à travailler pour essayer de trouver une solution et une amélioration vis-à-vis de ce qu’il se passe. Je ne veux pas jouer avec des injections sur les nerfs pour endormir le pied et c'est pourquoi j'ai pu jouer durant ces deux semaines, parce que je n'ai aucune sensation sur mon pied car mon docteur a pu faire des injections anesthésiques sur les nerfs et enlever la sensation sur mon pied mais en même temps c'est un plus grand risque de jouer ainsi » a confié Nadal en conférence de presse.

Difficile de choisir un seul chiffre pour cette journée historique donc ...Voici les chiffres du roi Rafa ▶️ https://t.co/ZVeoH7Muk4#RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/yKvrARIqD2 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

« J’irai à Wimbledon si mon corps me le permet »