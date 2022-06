Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le monde du tennis s’incline devant Nadal !

Publié le 6 juin 2022 à 7h35 par La rédaction

Pour la 14e fois, le court Philippe-Chatrier a été témoin d’une victoire de Rafael Nadal sur le circuit de Roland-Garros. À 36 ans, le joueur rentre toujours un peu plus dans l’histoire avec une victoire qui a grandement fait réagir le monde du tennis.

Un nouvel exploit et une page de l’histoire qui continue d’être écrite ! L’Espagnol Rafael Nadal s’est imposé pour la 14e fois sur le grand chelem français de Roland-Garros. Un succès retentissant pour le 5e mondial qui s’est facilement débarrassé du Norvégien Casper Ruud : 6-3, 6-3, 6-0. Une performance d’autant plus remarquable, car le joueur était gêné par le syndrome de Müller-Weiss (une pathologie rare qui affecte son pied gauche) qui le fait souffrir : “ Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je vais me battre pour continuer. ”, a déclaré le tennisman en parlant de l’incertitude qui entoure la suite de sa carrière. Avec cette 14e victoire sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal remporte son 22e Grand Chelem, devançant Rodger Federer et Novak Djokovic qui cumulent tous les deux 20 victoires. L’Espagnol est également devenu le vainqueur le plus âgé de l’histoire sur la terre battue parisienne. Son adversaire du soir, Casper Ruud, le félicitait au terme du match : « C'est une première pour moi, la première chose et la plus importante est de féliciter Rafa. C'est ton 14e titre ici, la 22e en Grand Chelem, on sait tous quel champion tu es, et aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est de te jouer ici en finale, je ne suis pas la première victime. Quelques mots pour ton équipe, les remercier, vous m'avez accepté dans votre académie. Tu es une véritable inspiration pour moi, on espère tous que tu pourras continuer encore un moment.»

Congratulations on your outstanding achievement @RafaelNadal!It just goes to show that hard work, passion, and a “never give up” attitude really goes a long way. You have put your time, heart, and soul into this, and your perseverance made this #14. https://t.co/9oe3pfA054 — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 5, 2022

Nadal e roi incontesté de la terre battue