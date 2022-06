Tennis

Tennis : Evan Fournier recadre Thibaut Pinot pour son commentaire sur Rafael Nadal !

Publié le 7 juin 2022 à 17h35 par Thomas Bourseau

Depuis son aveu concernant les infiltrations pour ses douleurs au pied, Rafael Nadal est pris dans un torrent médiatique quant au bien-fondé de ces pratiques qui n’ont pas été validées par deux cyclistes dont Thibaut Pinot et Guillaume Martin. Mais pour le joueur des New York Knicks Evan Fournier, il n’y a aucun problème à cela.

Dimanche dernier, Rafael Nadal a pris le meilleur sur Casper Ruud en trois sets et s’est donc adjugé le 14ème titre de sa carrière à Roland-Garros (6-3, 6-3, 6-0). De quoi mettre un terme à une quinzaine éprouvante pour le tennisman majorquin qui a soufflé sa 36ème bougie le 3 juin dernier. En effet, fortement diminué au pied, Rafael Nadal a joué sous infiltrations constantes et a révélé après avoir été sacré à Roland qu’il ne sentait plus son pied en arrivant à l’hôtel dimanche et que le fait que son médecin ait été à ses côtés a été une bénédiction. D’ailleurs, la journaliste Barbara Schett l’a interrogé à ce sujet en posant la question suivante : « Combien d'injections as-tu reçu pendant le tournoi ? ». En riant, Rafael Nadal a fait passer ce message lourd de sens : « C'est mieux que tu ne le saches pas ». Un discours qui a été accueilli par deux manières différentes selon les personnes. Certaines ont salué la détermination de Rafael Nadal d’avoir su trouver la force de jouer malgré ses douleurs au pied et d’autres comme Thibaut Pinot, cycliste français, ont préféré trouver une certaine ironie par rapport à la perception des gens face au dopage dans le cyclisme et l’indulgence dont fait preuve Nadal à ce sujet. « Les héros d’aujourd’hui… ».

Après Pinot, Martin ne comprend pas qu’on encense Nadal et qu’on juge les cyclistes pour le dopage !

Le cycliste Guillaume Martin est même allé plus loin que Thibaut Pinot en faisant ouvertement part de son incompréhension à ce sujet. « Ce qu'a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens. Pour plusieurs raisons. En premier lieu, pour la santé des athlètes. Sur le long terme je ne suis pas sûr que cela fasse du bien à la cheville de Nadal. Et en plus, les médicaments et encore plus les infiltrations n'ont pas qu'un effet de guérison, ça peut certainement avoir des effets sur la performance ou être détourné afin d'améliorer la performance, donc ça me semble très limite. Par rapport au tweet de Thibaut (Pinot), le meilleur interviewé serait sans doute lui, mais peut-être que ce qu'il veut mettre en avant, c'est qu'il y a les différences de règlements mais aussi des différences de traitement, d'image entre les sports. (…) Si un cycliste fait la même chose, déjà c'est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé parce qu'il y a un tel arrière-plan culturel, de tels clichés attachés au vélo. Alors que des gens encensent Nadal pour être capable d'aller aussi loin dans la douleur ».

Par exemple il y a 5 ans j’avais une grosse douleur a l’orteil et j’ai du me faire anesthésié le pied pour pouvoir jouer. Aucun produit dedans, tout est reglo. Au contraire c’était meme une galère de jouer avec un pied endormi. Je trouve que ce com fait vrmt rageux. https://t.co/jmemBr7f4s — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 7, 2022

Evan Fournier monte au créneau pour Rafael Nadal !