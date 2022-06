Tennis

Tennis : Après Roland-Garros, le clan Djokovic annonce la couleur pour Wimbledon !

Publié le 7 juin 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Après ne pas avoir pu participer à l’Open d’Australie en janvier dernier, Novak Djokovic entendait bien frapper un grand coup lors de Roland-Garros. Mais finalement, le Serbe a été battu par Rafael Nadal en quart de finale et a vu son rival remporté son 14e sacre à Paris. Désormais, Nole est tourné vers Wimbledon, où il est annoncé comme le grand favori. Et d'après son entraîneur, il n'a pas le choix que de s'imposer à Londres.

Tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour Novak Djokovic à Roland-Garros. Tombé dans la même partie de tableau que Rafael Nadal, le Serbe était destiné à rencontrer l’Espagnol avant la finale. C’est au stade des quarts de finale que les deux joueurs se sont rencontrés. Mais au terme d’une nouvelle rencontre légendaire, c’est Rafael Nadal qui s’est imposé (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) après une folle remontée dans le dernier set. Novak Djokovic a donc assisté impuissant au nouveau sacre de son rival en Grand Chelem, son 22e au total mais son 14e sur la terre battue de Paris, après sa victoire facile contre Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Après l’Open d’Australie - qu’il n’a pas pu disputer à cause d’un défaut de visa - Novak Djokovic a donc connu une nouvelle désillusion sur le circuit. Mais au cours des prochaines semaines, le Serbe pourrait réduire l’écart qui le sépare de Rafa au nombre de titres en Grand Chelem. Alors que l’Espagnol est annoncé comme incertain pour Wimbledon (27 juin - 10 juillet), Novak Djokovic est considéré comme le plus grand favori du tournoi. D’ailleurs, Nole n’a pas le choix que de s’imposer à Londres d’après son entraîneur Goran Ivanisevic.

Roland-Garros : La défaite de Djokovic contre Nadal engendre une révolution dans le tennis ! https://t.co/dgnEUBy45W pic.twitter.com/HIUBzErDLD — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

« Je suis sûr que Djokovic peut le faire et je pense qu’il gagnera Wimbledon »