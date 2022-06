Tennis

Tennis : Pep Guardiola s’enflamme pour le sacre de Rafael Nadal !

Publié le 6 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Ce dimanche, Rafael Nadal s’est un peu plus inscrit dans l’histoire du sport en remportant Roland-Garros pour la 14ème fois de sa carrière. Si le monde du tennis acclame l’immense champion qu’est le Majorquin, Pep Guardiola a du mal à réaliser ce que le joueur de 36 ans vient de faire, et pense que ce dernier est le plus grand sportif espagnol de tous les temps.

En s’imposant face à Casper Ruud ce dimanche, Rafael Nadal a remporté son 14ème titre à Roland-Garros, à la surprise générale. En effet, le natif de Manacor disposait d’une partie de tableau très compliquée, où il a dû affronter de grands joueurs tels que Novak Djokovic ou Alexander Zverev, tout en gérant ses douleurs. Victime du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative incurable qui affecte l’un de ses os du pied gauche, le joueur de 36 ans a souffert, comme il l’a indiqué après sa victoire finale : « Le moment le plus difficile de ce Roland‐Garros, c’était je pense après le match contre Moutet au deuxième tour. Je suis arrivé à l’hôtel et je ne pouvais quasiment plus marcher pour vous dire la vérité » . Malgré tout, le roi de la terre battue s’est imposé, et cette performance impressionne dans le monde entier, y compris les plus grands acteurs du football. Présent à l’avant-première du Puma Legends Trophy à Majorque, Pep Guardiola en a profité pour parler à la presse, notamment à Marca , et réagir au nouveau titre de Nadal aux Internationaux de France. Visiblement, le tacticien n’arrive toujours pas à réaliser ce qu’à fait le joueur de 36 ans, d’autant plus que ce dernier était blessé : « Cela paraît impossible. Et selon lui, il est dans des conditions physiques très difficiles en raison des problèmes qu'il a eus. Il n'y a plus d'adjectifs pour décrire la carrière et les succès de Rafa. Il semblait qu'après avoir gagné le neuvième ou le dixième, il vieillissait déjà. Mais il ne s'arrête pas. Et j'ai l'impression que si son corps résiste à ses problèmes de pieds, il continuera à gagner » . Si l’Espagne a connu de très belles périodes sportives notamment avec la Roja , qui a tout remporté entre 2008 et 2012, ou Alberto Contador, vainqueur du Tour de France en 2007 et 2009, le tacticien pense que le tennisman est le plus grand sportif espagnol de tous les temps : « Le meilleur athlète espagnol de l'histoire ? Sans aucun doute. Et je dirais sans discussion. Il est difficile de comparer les sports individuels aux sports collectifs. L'Espagne a eu de très bons sportifs, mais la constance et la longévité de Rafa n'ont été égalées par personne d'autre » . Une performance de Nadal qui lui vaut une comparaison avec son club préféré, le Real Madrid.

Nadal et le Real Madrid, une comparaison logique