Tennis : Après Melbourne et Roland-Garros, Nadal évoque le Grand Chelem annuel !

Publié le 8 juin 2022 à 8h35 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ne soit pas dans la forme physique de sa carrière en raison de ses douleurs au pied qui l’ont obligé à jouer sous infiltrations pendant l’annuelle quinzaine parisienne, Rafael Nadal n’a pas totalement écarté de sa tête l’idée de réaliser un Grand Chelem après ses sacres à l’Open d’Australie et à Roland-Garros comme il l’a fait savoir ces dernières heures.

Alors qu’il vient de souffler sa 36ème bougie le 3 juin dernier, Rafael Nadal a réalisé un véritable exploit en remportant son 14ème Roland-Garros dimanche dernier grâce à sa victoire en finale face à Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Et pas seulement parce qu’il est sorti une nouvelle fois victorieux de l’Open de France, mais aussi en raison de ses douleurs au pied qui l’ont obligé à jouer cette quinzaine à Paris sous infiltrations. Un traitement qui fait débat depuis quelques jours et notamment dans le monde du cyclisme avec Thibaut Pinot et Guillaume Martin qui n’ont pas manqué de noter les différences médiatiques concernant l’exploit de Nadal et les critiques au niveau du dopage dans le monde du vélo. Cependant, tout ne tourne pas autour de cette polémique et Rafael Nadal est déjà concentré sur la deuxième partie de la saison. Après avoir été sacré à la fois vainqueur de l’Open d’Australie en janvier dernier et à Roland-Garros en ce début de mois de juin, Rafael Nadal est prêt à relever les prochains défis des tournois de Grand Chelem que sont Wimbledon et l’US Open fin juin et en septembre prochain. Néanmoins, Nadal sait pertinemment que la concurrence sera au rendez-vous.

Nadal se méfie de Djokovic et Federer pour Wimbledon !

À commencer par Novak Djokovic. Éliminé au stade des 1/4 de finales de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Novak Djokovic aura à coeur de prendre sa revanche directement ou indirectement sur le Majorquin sur les pelouses de Wimbledon. Et Nadal le sait mieux que quiconque. « Tout peut arriver. Il est clair que Novak est le mieux placé pour pouvoir le battre car il n'a pas de problèmes physiques et il joue à un niveau spectaculaire ». a dans un premier temps confié Rafael Nadal à l’ ATP et dans des propos rapports par Eurosport , avant de s’attarder sur le cas Roger Federer, son grand ami. « Federer est out depuis longtemps et on peut toujours attendre quelque chose de spécial de sa part, mais nous savons tous à quel point il est difficile de revenir, encore plus à 40 ans. Nous verrons ce qui se passera. Comme je l'ai toujours dit, cela ne me dérangeait pas quand nous étions à égalité, et cela ne me dérange pas maintenant que j'ai deux longueurs d'avance. Je veux juste continuer à concourir ».

Nothing but love from two all-time greats ❤️@RafaelNadal | @rogerfederer — Eurosport (@eurosport) June 7, 2022

Le Grand Chelem est dans un coin de la tête de Nadal !