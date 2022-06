Tennis

Tennis : L’aveu de Nadal sur le message de Federer après son sacre à Roland-Garros !

Publié le 8 juin 2022 à 7h35 par Thomas Bourseau

Rafael Nadal a une nouvelle fois conquis Paris et plus précisément, pour la 14ème fois de sa carrière. En effet, grâce à sa victoire sur Casper Ruud en finale sur le court Philippe Chatrier dimanche dernier, le Majorquin a remporté son 22ème Grand Chelem de sa carrière. Pour le féliciter, Roger Federer lui a envoyé un message.

Pour la quatorzième fois de sa carrière, Rafael Nadal a soulevé le trophée de Roland-Garros dimanche dernier sur le cours Philippe Chatrier. Depuis ses débuts dans le monde professionnel, la victoire du Majorquin au Grand Chelem de Paris est devenu une habitude lorsque ce dernier est en bonne condition physique. Et du haut de ses 36 ans et en étant particulièrement diminué pour cette édition 2022 en raison de douleurs au pied, Rafael Nadal s’est surpassé et est allé puiser dans ses réserves pour balayer la concurrence à chaque tour, avec notamment un petit coup du destin en demi-finale puisque Alexander Zverev, qui imposait un véritable challenge à Nadal, a dû déclarer forfait après s’être blessé à la cheville. Résultat, la durée du combat a été réduite et Rafael Nadal a pris le meilleur sur Casper Ruud en finale dimanche sur le Chatrier en trois sets (6-3, 6-3 et 6-0). Néanmoins, sa bonne étoile qui lui a permis de ne pas aller au bout du combat face à Zverev n’est pas l’une des uniques raisons de son sacre à Roland-Garros. Ses infiltrations pour ses douleurs au pied ont indéniablement joué un rôle sans lesquelles Rafael Nadal n’aurait sans doute pas pu participer à cette édition du Grand Chelem à Paris. Ce qui a particulièrement fait jaser dans le monde du cyclisme chez Thibaut Pinot et Guillaume Martin qui n’ont pas manqué de faire remarquer la différence de traitement médiatique entre le « dopage » en Cyclisme et en Tennis. « Si un cycliste fait la même chose, déjà c'est interdit, mais quand bien même ça ne le serait pas, tout le monde lui tomberait dessus en le qualifiant de dopé parce qu'il y a un tel arrière-plan culturel, de tels clichés attachés au vélo. Alors que des gens encensent Nadal pour être capable d'aller aussi loin dans la douleur ».

« Après la victoire, il m'a écrit un message pour me féliciter »