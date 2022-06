Tennis

Tennis : Nadal rend un hommage assez spécial après sa victoire à Roland-Garros !

Publié le 7 juin 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Rafael Nadal a remporté son 14e Roland-Garros en s’imposant face à Casper Ruud en finale (6-3, 6-3, 6-0). Le joueur de 36 ans prend donc une longueur d’avance sur ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer au nombre de sacres en Grand Chelem. Mais pour l’Espagnol, rien n’aurait été possible à Paris sans son médecin.

Ce dimanche, Rafael Nadal est encore un peu plus entré dans la légende du tennis mondial. Revenu sur les courts début mai après une blessure à une côte survenue en mars, l’Espagnol n’a rien lâché et a essayé de se préparer au mieux pour Roland-Garros. Véritable légende du Grand Chelem de Paris, le joueur de 36 ans a une nouvelle fois été l’auteur d’un remarquable exploit en se hissant jusqu’en finale et en remportant l’ultime match du tournoi contre Casper Ruud en trois sets (6-3, 6-3, 6-0) synonyme d’un 22e sacre en Grand Chelem, son 14e à Roland-Garros. Pourtant, Rafael Nadal a encore dû lutter contre son pied gauche qui le ronge depuis tant d’années maintenant. Ses blessures récurrentes à cette partie de son corps l’ont assez souvent privé de tournois majeurs, à un point que le joueur de 36 ans serait dans l’incertitude concernant sa participation à Wimbledon cette année et penserait même à faire une nouvelle fois l’impasse sur le tournoi de Londres, alors qu’il serait également incertain pour l’US Open. Comme il l’a affirmé, Rafael Nadal devrait tenter le traitement de la dernière chance en vue d'être moins pénalisé par le syndrome de Muller-Weiss qui affecte son pied gauche, et essayer ainsi de poursuivre sa saison de folie après ses victoires à l’Open d’Australie et à Roland-Garros. D’ailleurs, après son nouveau titre Porte d’Auteuil, l’Espagnol a tenu à attribuer une partie du mérite à son médecin, Angel Ruiz Cotorro, qui a été en charge de lui faire ses injections pour qu’il puisse jouer sans douleur.

Tennis : L'énorme sortie du clan Nadal sur son avenir ! https://t.co/ZwciOezuGg pic.twitter.com/shR5JB7k7x — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

« S’il n’avait pas été là, je n'aurais eu aucune option sur le tournoi, c'est la réalité »