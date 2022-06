Tennis

Tennis : Thibault Pinot fracasse Nadal après Roland-Garros !

Publié le 6 juin 2022 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il était loin d’être le favori à la victoire finale en raison de sa faible préparation et de la difficulté de son tableau, Rafael Nadal a tout de même réussi à remporter Roland-Garros pour la 14ème fois de sa carrière. Victime de grosses douleurs au pied récemment, le Majorquin a dû faire des injections afin de ne rien ressentir durant ce tournoi, une pratique que Thibault Pinot n’apprécie pas vraiment.

Facile vainqueur de Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), Rafael Nadal continue d’écrire sa légende à Roland-Garros, où il a désormais triomphé à 14 reprises. Une performance qui surprend beaucoup. En effet, alors qu’il a subi de grosses douleurs au pied à l’issue du Masters 1000 d’Indian Wells, le Majorquin a dû rester éloigné des courts pendant un mois et demi. Revenu pour disputer les tournois de Madrid et Rome, le joueur de 36 ans n’a pas rassuré en se blessant à nouveau face à Denis Shapovalov, en Italie, à seulement 10 jours du grand départ des Internationaux de France. Arrivé à Paris sans grande préparation, avec le risque que son pied puisse lui jouer de mauvais tours, le numéro 4 mondial n’a également pas eu un parcours facile. S’il a donc affronté le Norvégien de 23 ans en finale, Rafa a précédemment dû faire face à Alexander Zverev, Novak Djokovic et Felix Auger-Aliassime, tous membres du top 9. Une performance qui peut s’expliquer par des injections, que Nadal a été contrait de réaliser afin de pouvoir jouer sans ressentir de douleurs, toutefois, ce dernier ne veut pas avoir à nouveau recours à cette pratique à l’avenir : « Je ne veux pas jouer avec des injections sur les nerfs pour endormir le pied et c'est pourquoi j'ai pu jouer durant ces deux semaines, parce que je n'ai aucune sensation sur mon pied car mon docteur a pu faire des injections anesthésiques sur les nerfs et enlever la sensation sur mon pied mais en même temps c'est un plus grand risque de jouer ainsi. Grace à cela j’ai eu une chance ici maintenant donc je l'ai fait et je peux être plus heureux et je ne remercierai jamais assez mon médecin pour tout ce qu'il a fait pendant toute ma carrière de tennis en m'aidant chaque jour mais il est évident que je veux continuer le tennis dans de meilleurs conditions » . Des conditions de jeu qui ne plaisent pas à Thibault Pinot.

Les héros d’aujourd’hui… 🤔🫠 https://t.co/KCYQ1mZjUr — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) June 5, 2022

