Tennis : Mauresmo rend un énorme hommage à Nadal après son 14e Roland-Garros !

Publié le 5 juin 2022 à 20h35 par La rédaction

Après avoir remporté son 14ème Roland-Garros, Rafael Nadal a été félicité par Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. L’ancienne joueuse française considère cet exploit comme « la plus grande performance en sports de tous les temps ». Rafael Nadal devrait apprécier le compliment…

On le pensait diminué, moins fringuant, voire trop vieux du haut de ses 36 ans, mais il a fait mentir tout le monde. Pour la 14ème fois de sa carrière en autant de finales disputées, Rafael Nadal a remporté Roland-Garros. Opposé au Norvégien Casper Ruud, l’Espagnol a déroulé son jeu et n’aura eu besoin que d’un peu plus de deux heures pour être titré (6-3, 6-3, 6-0). « Je me tourne vers mon équipe, ma famille, tous ceux qui sont là. C’est complètement incroyable ce qu’il s’est passé cette année, je ne peux que vous remercier fortement pour tout ce que vous avez fait avec moi tout au long de ces saisons, avec les moments difficiles qu’on a vécus, les blessures… Si je n’avais pas eu ce soutien, rien n’aurait été possible, je me serais retiré du tennis depuis bien longtemps si ça n’avait pas été le cas », a confié un Rafael Nadal très ému après son sacre. Même si l’après match a vite tourné autour de son avenir, l’Espagnol n’a pas caché sa joie après ce 22ème titre en Grand Chelem. Et Nadal a vite été félicité par Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros.

The best love story 😍#RolandGarros pic.twitter.com/gz7kwF7qvn — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

« C'est peut-être la plus grande performance en sports de tous les temps »