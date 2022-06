Tennis

Tennis : Rafael Nadal n’a pas peur d’une vie sans tennis !

Publié le 6 juin 2022 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur de son 14ème Roland-Garros ce dimanche après avoir battu Casper Ruud en finale, Rafael Nadal a confirmé son statut de légende. Au lendemain de ce 22ème succès en Grand Chelem, l’Espagnol est revenu sur son état de forme et sur une possible vie future sans le tennis.

Pour la 14ème fois de sa carrière, Rafael Nadal a triomphé à Roland-Garros. Au terme d’un tournoi très difficile qu’il a failli ne pas disputer en raison de ses pépins physiques, l’Espagnol a fini par s’imposer en finale contre Casper Ruud. Et cette victoire, Nadal est allé la chercher au bout de ses forces, lui qui souffre du pied depuis des mois. « Je suis arrivé à l'hôtel, je ne pouvais pratiquement plus marcher. J'ai eu la chance d'avoir mon médecin avec moi. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Je crois qu'aucun autre joueur n'a donné autant de travail au médecin de la fédé espagnole (sourire). J'ai joué le pied endormi pendant deux semaines », expliquait le Majorquin dans des propos relayés par L’Equipe . Au lendemain de son succès, Rafael Nadal a pu récupérer un peu de ses émotions, l’occasion de revenir une fois de plus sur son état de forme.

💬 @RafaelNadal: "Soy realista de la dificultad que tiene esto y de todas las circunstancias que se tienen que dar para que ocurra. Pero, al final, si lo he hecho yo, supongo que se podrá repetir. No voy a ser yo un superelegido"https://t.co/f6Z8t1wBtL pic.twitter.com/vfLVBQLoBT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2022

« J'ai toujours été heureux en dehors du tennis »