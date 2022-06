Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le clan Djokovic ne digère pas la victoire de Nadal

Publié le 7 juin 2022 à 19h35 par Bernard Colas mis à jour le 7 juin 2022 à 19h54

Sacré une quatorzième fois à Roland-Garros, Rafael Nadal n’a pas eu un parcours simple jusqu’à la victoire finale, lui qui a notamment affronté Novak Djokovic dès les quarts. Dans l’équipe du Serbe, le résultat de la rencontre a d’ailleurs toujours du mal à passer comme le reconnaît Goran Ivanisevic, entraîneur du futur ex-numéro 1 mondial.

Il l’a fait. Malgré un état physique préoccupant et des rumeurs de plus en plus pressantes sur sa retraite, Rafael Nadal est parvenu à remporter un 14e Roland-Garros sur la terre battue parisienne. L’Espagnol n’a pas tremblé face à Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0) dimanche, en s’imposant logiquement dans une rencontre à sens unique, mais avant cela, Rafael Nadal s’est montré davantage en difficulté contre Félix Auger-Aliassime (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3), Novak Djokovic (6-2, 4-6, 6-2, 7-6 [4]) puis Alexander Zverev, contraint à l’abandon alors que l’Allemand parvenait à tenir tête au maître des lieux (7-6, 6-6). Ce dernier peut nourrir de gros regrets, tout comme Novak Djokovic, loin de son meilleur niveau ce soir du 31 mai sur le court Philippe-Chatrier. Dans l’entourage du Serbe, cette défaite a d’ailleurs encore du mal à passer comme le reconnaît son entraîneur.

« C’était comme si Novak manquait d’énergie et comme s’il ne croyait pas suffisamment qu’il pouvait gagner »

Dans des propos accordés à Tennis Majors , Goran Ivanisevic ne cache pas son amertume en repensant au parcours de son protégé. « Je dois être brutalement honnête pour commencer – je suis dans un marasme et je ne peux pas dormir, avoue l’entraîneur de Novak Djokovic. Je ne peux pas dire que je suis déçu, mais je suis triste. Ce n’était pas un match parfait de part et d’autre. Rafa n’a pas joué un match spectaculaire, mais c’est le langage corporel qui a décidé, du premier au dernier point : Le langage corporel de Rafa et le langage corporel de Novak. Je l’ai prévenu, je vous ai même dit à vous (les journalistes) que le début du match pourrait être décisif, mais encore une fois, un mauvais départ… Et puis, après le retournement de situation dans le deuxième set, c’est incompréhensible la façon dont il a joué le troisième set. C’était comme s’il manquait d’énergie et comme s’il ne croyait pas suffisamment qu’il pouvait gagner. Vous ne pouvez pas vous permettre cela contre Rafa, car c’est son tournoi. » L’attitude sur le court de Novak Djokovic a effectivement étonné, lui qui semblait parfois avoir la tête ailleurs, permettant à Rafael Nadal de croire en ses chances jusqu’au bout, un élément encore inexplicable pour Ivanisevic : « Tout le monde l'a remarqué. Je ne sais pas, nous n'avons pas encore parlé. C'est pourquoi ce match me perturbe tant, je n'arrive pas à dormir. Ce qui se serait passé s'il avait gagné le quatrième set, personne ne le sait, mais ce n'est qu'un bon vieux "et si". Il a eu deux balles de set : la première était une faute directe facile en revers, la seconde, il s'est approché du filet avec la balle au milieu du court, et Rafa l'a dépassé. Peut-être que ça aurait été différent, peut-être pas, mais je ne comprends toujours pas le langage corporel et le manque d'énergie. Novak a eu trop de hauts et de bas, alors que Rafa a été constant et il méritait absolument de gagner ce match. »

« Il est totalement absurde de dire que Novak a préféré jouer le match de nuit »

Par ailleurs, Goran Ivanisevic a tenu à rappeler les conditions particulières dans lequelles s'est déroulé ce choc des titans long de 4h12, disputé en night session. Une décision qui avait fait polémique, plaçant néanmoins Novak Djokovic comme le grand favori de la rencontre aux yeux des spécialistes en raison de l’humidité plus élevée, perturbant le jeu de Nadal. « Il est totalement absurde de dire que Novak a préféré jouer le match de nuit , conteste Ivanisevic dans son entretien accordé à Tennis Majors . Si nous revenons deux ans en arrière, Nadal a gagné Roland-Garros en octobre alors que la température était de dix degrés. Les gens disaient que Novak était le favori en soirée, mais il n'y avait aucun fondement à cela, je pense même que le match de nuit convenait à Rafa. Parce que Novak a besoin de se concentrer sur lui-même. On se disait "oh, la balle de Rafa ne va pas rebondir (haut)", mais la balle de Novak n'était pas aussi efficace non plus. Novak aime quand il fait plus chaud, parce qu'il peut obtenir plus de points avec son service et parce que sa balle se déplace plus rapidement , poursuit l’entraîneur de Djokovic. Rafa a utilisé ce que Novak lui a donné - il est le roi et le propriétaire de ce court, et il ne vous permet pas d'avoir des ratés, vous les payez immédiatement. Si vous regardez la demi-finale, Zverev a mieux joué tout le match avant la blessure, mais il perdait. Comme je le dis, l'énergie de Rafa était incroyable et c’est comme si Novak n'avait pas assez de confiance. »

Tennis : Après Roland-Garros, le clan Djokovic annonce la couleur pour Wimbledon ! https://t.co/43Gbut0C6s pic.twitter.com/35AeOy7GIM — le10sport (@le10sport) June 7, 2022

« La seule chose que je n'aime pas et qui est vraiment injuste, c'est que le public ait hué Djokovic »