Tennis

Tennis : Pinot précise ses propos après la polémique Nadal

Publié le 7 juin 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Les propos de Rafael Nadal, qui a récemment remporté son 14e Roland-Garros, on beaucoup fait réagir dans le monde du sport. C’est le cas du cycliste Thibaut Pinot, dont la publication sur Twitter a créé une petite polémique et qui ce mardi a tenu à préciser le fond de sa pensée.

Si certains avaient des doutes concernant Rafael Nadal, ils ont été totalement balayés lors de Roland-Garros. A 36 ans, l’Espagnol a remporté pour la 14e fois de sa carrière le tournoi parisien, en battant facilement le jeune norvégien Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Ce n’était pourtant pas gagné, puisque Nadal doit faire face depuis quelques années à une blessure chronique assez rare à un pied qui se nomme le syndrome de Müller-Weiss. Cela le gênerait énormément dans sa vie de tous les jours et une possible retraite forcée a même été évoquée juste avant sa finale de Roland-Garros ! Nadal a pour le moment expliqué qu’il souhaite continuer, même si le traitement auquel il a recours ne semble pas du tout lui plaire. « Je ne veux pas jouer avec des injections sur les nerfs pour endormir le pied et c'est pourquoi j'ai pu jouer durant ces deux semaines, parce que je n'ai aucune sensation sur mon pied car mon docteur a pu faire des injections anesthésiques sur les nerfs et enlever la sensation sur mon pied mais en même temps c'est un plus grand risque de jouer ainsi » a-t-il déclaré, lors de la conférence de presse suivant son 14e sacre sur la terre battue parisienne. « Grace à cela j’ai eu une chance ici maintenant donc je l'ai fait et je peux être plus heureux et je ne remercierai jamais assez mon médecin pour tout ce qu'il a fait pendant toute ma carrière de tennis en m'aidant chaque jour mais il est évident que je veux continuer le tennis dans de meilleurs conditions ». Des propos assez francs de la part de Nadal, qui ont toutefois fait énormément réagir.

Pourquoi ? Parce que j’ai mes convictions , une façon de voir le sport et la performance sportive autrement que la vôtre peut être? 🤷🏻‍♂️Mon tweet (3 mots) qui fait tant réagir est tombé sur Nadal mais ça aurait pu être un 🏌️‍♂️🏇🤾🏻⛹🏻🤺🏈🏋🏻⛷⚽️🏄🏻‍♂️🚴🏻etc … (1/3) — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) June 7, 2022

« On voit trop de sportifs utiliser ce genre de pratique ces dernières semaines »