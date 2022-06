Tennis

Tennis : L’aveu de Rafael Nadal sur son record à Roland-Garros !

Publié le 8 juin 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

En s’imposant très facilement face à Casper Ruud, Rafael Nadal s’est offert un 14ème sacre à Roland-Garros. Un record. Forcément, il sera très compliqué de voir un joueur fait aussi bien ou mieux dans les années à venir. Toutefois, Nadal n’exclut pas que quelqu’un l’efface des records à Roland-Garros à l’avenir.

Ce n’est pas un secret, Rafael Nadal est chez lui à Roland-Garros. Sur la terre battue parisienne, l’Espagnol affiche des statistiques impressionnantes, lui qui avait notamment joué 13 finales et a gagné à 13 reprises avant l'édition 2022. Cette année, Nadal se présentait donc à Porte d’Auteuil avec l’objectif d’aller chercher un 14ème sacre. Toutefois, il y avait quelques doutes, notamment concernant son physique et ses douleurs au pied. Mais au fil des tours, Nadal a montré qu’il était bel et bien le patron à Roland-Garros comme notamment lors de son quart de finale exceptionnel face à Novak Djokovic. Face au Serbe, le désormais numéro 4 mondial a été impressionnant, dominant son adversaire. Ayant ensuite profité de la blessure d’Alexander Zverev, Rafael Nadal s’est ainsi hissé jusqu’en finale, la 14ème à Roland-Garros. Tout le monde n’attendait qu’un nouveau sacre de l’Espagnol et c’est ce qui s’est passé face à Casper Ruud qui n’a clairement pas fait le poids, se faisant balayer par le natif de Manacor.

« Si je l’ai fait, quelqu’un d’autre peut le faire »