Tennis

Après Roland-Garros, Nadal forfait à Wimbledon ?

Publié le 9 juin 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet

Malgré son pied gauche endolori par le syndrome de Müller-Weiss, Rafael Nadal a tout de même réussi à s’imposer à Roland-Garros pourrait être sacré champion pour la 14e fois de sa carrière. Cependant, l’Espagnol tient à régler au mieux ses problèmes de santé avant Wimbledon. Sa présence au tournoi du Grand Chelem de Londres est donc très incertaine pour le moment.

Sacré champion pour la 14e fois de sa carrière à Porte d’Auteuil, Rafael Nadal a une nouvelle fois réalisé un grand exploit en s’imposant à Roland-Garros. L’Espagnol n’a eu que peu de temps pour se préparer au tournoi puisqu’il est revenu d’une blessure aux côtes début mai, d’autant plus qu’il est toujours gêné par son pied gauche endolori par le syndrome de Müller-Weiss. Afin de lutter contre ce dernier problème, Rafael Nadal a été contraint de jouer sous infiltrations afin d’endormir les nerfs de son pied et jouer sans aucune douleur. Mais cette solution n’est pas définitive pour le joueur de 36 ans, qui s’est mis à tester un nouveau traitement « par radiofréquence pulsée sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée » en Espagne. Et les récentes images ne sont pas vraiment rassurantes concernant une potentielle présence de Rafael Nadal à Wimbledon (27 juin - 10 juillet) puisqu’il est sorti en béquilles après sa première séance de soin. Pourtant, le joueur de 36 ans aurait bien l’intention de jouer le Grand Chelem de Londres s’il en a l’occasion.

Rafa Nadal con muletas vuelve a casa tras visitarse con el doctor Cotorro. Solo dos días después de ganar su 14o Roland Garros. Sobre las sensaciones, “no tengo sensaciones”, responde entre risas ⁦@JugoneslaSexta⁩ ⁦@elchiringuitotv⁩ pic.twitter.com/K0KdC5RUGC — Marc Fuster (@mfuster) June 7, 2022

Nadal teste un nouveau traitement pour répondre présent à Wimbledon

« J’irai à Wimbledon si mon corps me le permet, personne ne veut rater Wimbledon. Wimbledon est toujours une priorité pour moi. Si je suis capable de rivaliser avec des anti‐inflammatoires, alors je jouerai, mais je ne reviendrai pas en compétition en m’injectant de l’anesthésie. Nous verrons comment tout évolue dans le semaines à venir » avait-il déclaré après sa finale de Roland-Garros dans des propos rapportés par We Love Tennis . Tout dépendrait donc de l’évolution de sa blessure d’ici le début de Wimbledon. Par ailleurs, le Grand Chelem de Londres pourrait être très important pour le joueur de 36 ans, qui est en course pour le Grand Chelem calendaire pour la première fois de sa carrière. En attendant, Rafael Nadal devrait poursuivre son nouveau traitement dont son médecin - Angel Ruiz-Cotorro - est en charge. « Nous n'excluons pas qu'un deuxième traitement puisse être effectué en fonction de l'évolution la semaine prochaine » avait confié l’entourage de l’Espagnol à Europa Press il y a quelques jours.

Une longue pause envisagée après Roland-Garros ?

Si les tests ne sont pas concluants lors des prochaines semaines, Rafael Nadal pourrait donc être amené à déclarer forfait pour Wimbledon afin d’accorder un peu de répit à son pied gauche. L’Espagnol a fait un gros effort pour pouvoir jouer Roland-Garros en pleine possession de ses moyens, mais pas sûr qu’il veuille réitérer la chose pour le Grand Chelem de Londres. Afin de parfaire sa récupération, Rafael Nadal pourrait même décider de faire l’impasse sur l’US Open afin de s’accorder une très longue pause avant la Laver Cup en septembre prochain, où sa présence est annoncée en compagnie de Roger Federer. Le suspens reste donc entier concernant la participation de Rafael Nadal pour Wimbledon. Tout dépendra de son traitement.